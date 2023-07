Katy Perry et Orlando Bloom s’embrassent au concert de Bruce Springsteen – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MEGA

« Oh, c’est elle ! » Katy Perry et Orlando Bloom passé une nuit d’été romantique en profitant Bruce Springsteen et The E Street Band le samedi 8 juillet. Le couple a été aperçu en train de partager un doux baiser pendant que The Boss jouait à son concert à Hyde Park dans le cadre du British Summertime Fest. Le couple passait clairement un bon moment au spectacle alors qu’ils s’éloignaient de leur vue.

Alors qu’ils s’embrassaient, Orlando, 46 ​​ans, a levé son téléphone et a capturé le moment. Katy, 38 ans, a opté pour une tenue rose, avec un débardeur et de grosses lunettes aviateur aux verres roses. L’interprète de « Teenage Dream » s’est également accessoirisée d’un collier en or et d’un autre avec un diamant au centre. Le pirates des Caraïbes star est resté simple, en portant un t-shirt blanc.

Le couple a clairement passé un bon moment au spectacle, et Orlando a partagé une photo et une vidéo et a parlé de son amour pour Bruce sur Instagram. « Il y a une raison pour laquelle il est le BOSS », a-t-il écrit. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai été témoin d’une masculinité aussi vulnérable, puissante, poétique et magnifiquement ludique @Springsteen. Il est venu, il a joué – en fait, il a chanté comme si sa vie en dépendait – et il a conquis le cœur et l’esprit d’au moins 65 000 personnes qui regardaient dans le parc la nuit dernière.

Le couple n’était pas le seul A-Listers à avoir assisté au spectacle de Bruce à Hyde Park. Gestionnaire de Chelsea a partagé quelques photos et vidéos de l’émission, dont une photo avec Katy et Orlando, sur son Instagram. Outre eux, Chelsea a également posé avec Judd Apatow et Leslie Man. La comédienne a également partagé des vidéos de son barman au concert et une photo avec le guitariste du E Street Band Steve Van Zandt.

Katy et Orlando se sont bien amusés lors de leur récent séjour en Angleterre. En plus d’attraper The Boss, ils ont également assisté à une journée du tournoi de tennis de Wimbledon. Semblable à l’émission, le couple a été aperçu en train de s’embrasser dans les gradins alors qu’ils appréciaient certains des matchs.

