Katy Perry et Orlando Bloom ont été moqués par les conservateurs pour une publicité politique truquée avertissant l’Amérique que la démocratie sera «morte» à l’avenir à moins qu’ils ne soutiennent certains projets de loi de vote poussés par les démocrates.

Sortie jeudi, la publicité met en vedette Perry et Bloom comme une paire de combattants de la liberté hétéroclites vivant sous une dictature vraisemblablement républicaine en 2055. Dans un message renvoyé à nos jours, ils avertissent que « La démocratie est morte » à l’avenir, et que « Le régime surveille chacun de nos mouvements.

« Cela a commencé lorsque la suppression des électeurs s’est déchaînée partout en Amérique », Perry déclare, faisant référence à une multitude de projets de loi au niveau de l’État qui, selon leurs sponsors républicains, renforceront la sécurité des élections, mais les démocrates soutiennent qu’il rendrait plus difficile le vote.

Perry et Bloom passent ensuite à la vente difficile. « Sauvez la démocratie tant que vous le pouvez ! » Bloom crie, tandis que Perry exige des téléspectateurs « Appelle ton sénateur maintenant ! » La vidéo se termine par des policiers anti-émeutes bottés qui défoncent la porte de la cachette des deux héros et se termine par un message : « Appelez votre sénateur et dites-leur d’adopter la loi pour le peuple. »





La loi est une loi parrainée par les démocrates qui inscrirait automatiquement les électeurs, élargirait le vote par correspondance à l’échelle nationale et interdirait aux fonctionnaires électoraux d’utiliser certaines méthodes pour remettre en question l’éligibilité d’une personne à voter ou à retirer une personne des listes électorales. Il interdirait également « exigences onéreuses d’identification des électeurs », que les républicains et plusieurs gouvernements à travers le monde développé soutiennent sont nécessaires, au moins à un certain niveau, pour empêcher la fraude.

Bien qu’elle ait été partagée et republiée par des militants libéraux et des amis de Perry et Bloom à Hollywood, la publicité a été ridiculisée par la droite. « Suppression des grincements maintenant » l’expert conservateur Mike Cernovich a fustigé, tandis que la journaliste Mairead McArdle l’a décrit comme « la chose la plus grinçante que j’aie jamais vue. »

D’autres, dont beaucoup prétendent que la victoire de Joe Biden en 2020 pourrait avoir été frauduleuse, ont accusé Perry et Bloom de promouvoir une législation qui, selon eux, serait beaucoup plus susceptible d’inaugurer un avenir sombre et dystopique.

Le « For The People Act » fédéraliserait les élections, privant les États du pouvoir de décider de la conduite de leurs élections et supprimant les mesures de sécurité électorale de bon sens. Ce n’est pas « For The People », c’est pour les politiciens corrompus… https ://t.co/kISFQRY2Xg – Patriotes du Tea Party (@TPPatriots) 17 juin 2021

La partie intelligente de la propagande des mondialistes est de savoir comment ils retournent tout et projettent ce qu’ils font sur leurs ennemis.pic.twitter.com/W2YLxyY85a – Zach Vorhies (@Perpetualmaniac) 19 juin 2021

Imaginez être du côté des grandes technologies, des grands médias, de toutes les grandes entreprises et du côté qui contrôle le congrès et la présidence et vous plaindre que «le régime» surveille chacun de vos mouvements dans le futur lmao https://t.co/MIO6WBqBds — ŋIƬⱫą_ƬⱧΣ_ƓЯΣΣ₭_ ₩ł₮₵Ⱨ 🇬🇷 (@Nitza_the_witch) 19 juin 2021

Malgré le message de voyage dans le temps de Perry et Bloom, les chances que le For The People Act soit adopté de sitôt sont assez minces. L’adoption de la législation nécessiterait un vote de 60-40 au Sénat, et les démocrates détiennent actuellement une majorité de 51-50, lorsque le vote décisif du vice-président Kamala Harris est pris en compte. Sans un autre vote pour éliminer l’obstruction systématique – la règle qui impose l’exigence de 60 à 40 voix – le projet de loi est gelé au Sénat.





