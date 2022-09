Katy Perry et Kesha sont critiqués pour les références de Jeffrey Dahmer dans les chansons au milieu de la sortie de “Monster” sur Netflix

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bien que le tueur en série Jeffrey Dahmer soit décédé depuis longtemps, son nom a de nouveau fait le buzz dans l’actualité, cette fois en collaboration avec les stars de la pop Katy Perry et Kesha.

Dans le sillage de “Monster: The Jeffrey Dahmer Story” sorti il ​​y a un peu moins d’une semaine sur Netflix, grimpant à la première place du service de streaming, les fans critiquent deux chansons, chantées par Perry et Kesha, qui faisaient des références grossières à les actes cannibales de Dahmer.

La chanson de Perry “Dark Horse”, avec Juicy J, est sortie en 2013, tandis que “Cannibal” de Kesha a fait ses débuts en 2010.

Dans la chanson de Perry, les paroles en question ne sont en fait pas chantées par la juge “American Idol” elle-même, mais plutôt rappées par Juicy J. Il dit : “Euh, c’est une bête/Je l’appelle Karma (reviens)/Elle mange ton à fond comme Jeffrey Dahmer (whoa !)/Soyez prudent/Essayez de ne pas la mener (mm).”

Une personne a écrit sur Twitter : “Ça me bouleverse encore quand j’entends la réplique de la chanson Dark Horse” Elle te bouffe le cœur comme Jeffrey Dahmer “et je fais toujours tourner ma fille à la station. C’est tellement irrespectueux envers les familles des victimes. Je J’espère que les gens s’en souviendront en regardant Netflix. Désolé pour leurs pertes”, tandis qu’un autre a tweeté, “Pourquoi personne n’appelle Katy Perry pour avoir permis à une parole aussi vile et terrible d’être incluse dans l’une de ses chansons à succès ? Jeffrey était un notoire le tueur en série et Katy ont CHOISI de romancer ses actions criminelles et inhumaines. J’ai vraiment mal au ventre. Elle DOIT s’excuser.”

Dans la chanson de Kesha, elle chante : “Et pour le dessert, je vais te sucer les dents/Sois trop gentille, et tu seras fou/(Ouais) je vais tirer un Jeffrey Dahmer.”

Une personne a déclaré: “Kesha mentionne” Jeffrey Dahmer “dans sa chanson” Cannibal “. Autant l’annuler.”

Un autre a écrit pour défendre les deux chanteurs : “Les gens essaient aussi de boycotter la chanson Dark Horse de Katy Parry à cause d’une ligne irrespectueuse faisant référence à Jeffrey Dahmer dans le refrain du rap, donc c’est en train de se produire. Ainsi que Kesha sur la chanson Cannibal. À la fin, les choses deviennent incontrôlables.”

Le hit du vrai crime met en vedette Evan Peters dans le rôle du tueur en série.