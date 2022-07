Katy Perry emmène sa fille Daisy se garer lors d’une sortie rare – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : 360 / BACKGRID

Katy Perry était la mère adorée ultime alors qu’elle marquait du temps avec sa fille d’un an, Fleur de marguerite, à Beverly Hills le 25 juillet. Le duo mère/fille s’est promené dans un parc, avec Katy gardant les choses discrètes dans des vêtements de sport marron. Elle a gardé un profil bas en portant un chapeau, des lunettes de soleil et un masque facial, essayant de passer incognito pour la journée décontractée. Katy a porté son bébé blond dans ses bras alors qu’elle faisait quelques pas.

Plus à propos Katy Perry

La douce sortie survient quelques jours seulement avant le retour de Katy à Las Vegas pour poursuivre sa résidence. Elle jouera une série de spectacles entre le 29 juillet et le 13 août, mais s’est assurée de passer du temps de qualité avec sa fille au préalable. Daisy n’est qu’à un mois de son anniversaire — elle aura deux ans le 26 août.

Katy et son fiancé, Orlando Bloom, ont fait de leur mieux pour garder Daisy hors de la vue du public depuis sa naissance à l’été 2020. Ils n’ont pas encore partagé publiquement une photo de son visage et veillent à éviter autant que possible les paparazzis. Daisy est le premier enfant de Katy, tandis qu’Orlando partage un fils de 11 ans avec son ex, Miranda Kerr.

Les looks les plus en vogue de Katy Perry : découvrez le massacre de la pop star sur scène et sur le tapis rouge

Cela fait trois ans et demi qu’Orlando a proposé à Katy le jour de la Saint-Valentin 2019. Les plans de mariage du couple ont été déraillés par la grossesse de Katy et la pandémie de COVID-19, et ils n’ont pas partagé publiquement leurs nouveaux plans de mariage. Katy et Orlando ont commencé à se fréquenter début 2016, et bien qu’ils se soient brièvement séparés à un moment donné, ils se sont rapidement réconciliés et ont commencé à construire une vie ensemble.

Plus tôt ce mois-ci, Katy a passé quelque temps en Italie, où elle a tourné une campagne pour Dolce & Gabbana. Elle a été photographiée sur le tournage du tournage, portant un haut court à fleurs et une jupe assortie à bord d’un bateau pour obtenir de superbes photos. Superbe!