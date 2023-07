Katy Perry emmène sa fille Daisy faire du jet ski pendant les vacances : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Katy Perry offre littéralement tout à sa fille de 2 ans, Daisy Dove Bloom ! En photos vous pouvez VOIR ICI via Page 6la chanteuse de « Teenage Dream », 38 ans, a placé son petit sur le jet ski juste devant elle et a traversé les vagues pendant ses vacances à Saint Tropez avec son fiancé Orlando Bloom, 45 ans. Ils ont secoué des casques de protection noirs assortis alors qu’ils étaient assis sur le jet ski bleu, et la petite Daisy portait un gilet de sauvetage rose vif, tandis que Katy en portait un noir. Daisy semblait également être protégée du soleil d’été avec un lycra à manches longues à rayures roses et blanches.

Sur d’autres photos, le Idole américaine le juge s’est promené le long d’un yacht de luxe tout en portant un maillot de bain une pièce bleu et orange et une paire de lunettes de soleil. D’autres photos encore montraient Le Seigneur des Anneaux idole récupérant sa petite fille aux cheveux d’or après son audacieuse excursion dans les eaux. Plus tard, Orlando a pris l’eau dans son propre jet ski rapide, coupant à travers les eaux comme un pro.

En septembre 2021, la popstar a partagé comment elle s’adaptait à la vie avec le tout-petit alors âgé de 13 mois. « Je pèse encore 10 livres de plus que lorsque j’ai commencé, mais je ne suis pas pressé », a déclaré la bombe brune Variété pour leur numéro Power of Women cette année-là. « Ça fait un an. Je suis plus intéressé par son bonheur et mon bonheur et ma santé mentale. Les hormones sont… assez intéressantes.

« En tant que nouvelle maman, ces six premières semaines sont comme, ‘Quoi?’ C’est juste le plus grand changement de vie de tous les temps », a-t-elle déclaré à la publication commerciale. « Vous êtes responsable du bien-être de quelqu’un qui ne peut même pas tenir la tête haute. C’est un vrai changement, et vous ne devenez pas le numéro 1 sur la feuille d’appel. Et c’est le meilleur.“

Et Katy a parlé d’un aspect encore plus tendre de devenir maman. « Je n’ai jamais vraiment entendu parler de l’amour inconditionnel », a-t-elle déclaré. « Évidemment, ma mère a ça pour moi, mais je ne l’ai pas vraiment vécu à la première personne avant d’avoir mon enfant. Et ce n’était qu’un tout autre niveau. Je pense que je vois à travers les yeux d’un enfant – comme ma vie et mon art sont toujours ludiques – donc c’est incroyable de pouvoir s’identifier aux enfants même dans la trentaine. »

