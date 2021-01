Katy Perry n’a pas pu s’empêcher de jaillir sur sa fille de cinq mois Daisy Bloom.

La nouvelle maman, 36 ans, a accueilli son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom en août dernier, et admet que son petit a « changé ma vie ».

S’ouvrant sur la maternité dans une vidéo Instagram Live avec des fans, la chanteuse a admis qu’elle se concentrait maintenant plus que jamais sur le fait d’être «présente».

«Elle a changé ma vie et continue de changer ma vie», a déclaré Katy aux fans.

« [Motherhood has] m’a vraiment encouragé à être encore plus présent et à valoriser chaque jour. Tout ce que nous avons, c’est ce moment. C’est ce qui est promis – c’est ce moment et rien d’autre.







La naissance de Daisy a été annoncée sur Instagram en août, alors que les nouveaux parents ont posté un adorable cliché de sa petite main.

La nouvelle maman Katy a récemment discuté d’embrasser son nouveau rôle familial sur Twitter.

«Idée fausse populaire: être maman n’est pas un travail à plein temps», a-t-elle écrit.

«Partie 2: quand une maman retourne enfin au travail (quelle que soit sa profession), ce n’est pas comme si elle venait de plusieurs mois de ‘congé …’ elle venait d’un travail à plein temps … d’être maman, lol. »







Orlando est déjà père de Flynn, fils de neuf ans, avec son ex-femme, la mannequin Miranda Kerr.

Orlando s’est marié avec Miranda en 2010, mais le couple s’est séparé en 2013.

Katy et Orlando ont été liés pour la première fois en 2016, bien que l’année après que ses représentants aient déclaré qu’ils «prenaient un espace respectueux et aimant en ce moment».







Début 2018, ils se sont officiellement remis ensemble et en septembre, ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge à Monaco.

Peu de temps après, en février 2019, le couple a annoncé ses fiançailles en jetant un coup d’œil à l’important rocher sur le doigt de Katy.

En mars de l’année dernière, Katy a révélé son baby bump pour la première fois dans le clip de son morceau Never Worn White.







« C’est une fille! » elle a confirmé quelques mois plus tard.

Et Orlando n’hésite pas non plus à parler gentiment de son partenaire, disant à Ellen DeGeneres que la petite fille Daisy a les «yeux bleus parfaits» de sa fiancée.

Katy était auparavant mariée à Russell Brand entre 2010 et 2012.

