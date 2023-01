Katy Perry dit que c’était une «erreur» de ne pas travailler avec Billie Eilish – Hollywood Life

Voir la galerie





Katy Perry38 ans, a déclaré à un auditoire qu’elle est décédée une fois en travaillant avec Billie Eilish, 21 ans, et le regrette maintenant, lors d’un récent Q&A. La chanteuse se produisait lors d’un concert pour 102,7 KIIS FM lorsqu’elle a parlé du moment où on lui a demandé de rejoindre l’adolescente de l’époque sur son désormais méga tube “Ocean Eyes”. Après avoir admis qu’elle l’avait transmis, elle a qualifié sa décision rapide de “grosse erreur”.

Katy Perry dit qu’elle a fait une « énorme » erreur en refusant de travailler avec Billie Eilish : “C’était une chanson intitulée” Ocean Eyes “et c’était juste une fille blonde et je me disais” meh boring “. Grosse erreur. Grosse erreur.” pic.twitter.com/DfwPwYEedP — PopCrave (@PopCrave) 27 janvier 2023

“[Someone] m’a envoyé un e-mail une fois qui était : ‘Hey, découvrez ce nouvel artiste. J’aimerais vraiment qu’on travaille avec elle parce qu’elle travaillait avec moi pour Unsub [Records]”, a déclaré Katy sur scène. “C’était une chanson intitulée” Ocean Eyes “et c’était juste une fille blonde, et je me disais” Meh, ennuyeux “.”

“Grosse erreur. Énorme erreur », a-t-elle ensuite ajouté avec effronterie alors que le public riait.

“Ocean Eyes” est devenu le single révolutionnaire de Billie en 2015. Il a été écrit et produit par son frère Finneas O’Connellavec qui elle collabore sur plusieurs de ses chansons, et qui figurait sur son premier EP, Ne me souris pas. Il a atteint la 84e place du Billboard Hot 100 américain et a culminé dans le top 60 des palmarès des records de plusieurs pays et a culminé à la 72e place du UK Singles Chart, ce qui en fait un succès commercial. Il a reçu plusieurs certifications, dont une certification triple platine par la Recording Industry Association of America (RIAA).

Bien que Katy souhaite ne pas avoir renoncé à travailler avec Billie, la talentueuse artiste a eu sa propre carrière musicale assez réussie. Sa propre chanson à succès révolutionnaire était “I Kissed a Girl”, qui est sortie en 2008. Depuis, elle a sorti de nombreux autres singles à succès, notamment “Teenage Dream”, “Last Friday Night” et “Roar”.

Quand Katy ne travaille pas dur sur sa musique, elle profite de sa vie de famille avec son fiancé Orlando Bloom et leur fille Marguerite, 2. Le trio a visité le zoo ensemble la semaine dernière et a été photographié aller-retour à vélo. Lorsqu’ils étaient descendus des vélos, les fiers parents n’ont pas pu s’empêcher de sourire et de prendre des photos de leur petite fille alors qu’elle sortait dans un adorable manteau rose.

