Katy Perry devient la propriétaire officielle d’une maison de 15 millions de dollars à Montecito

Elle s’est battue et elle a vaincu.

Après une escarmouche judiciaire de plusieurs années avec l’entrepreneur octogénaire et vétéran handicapé Carl Westcott, la sensation pop Katy Perry est finalement devenue propriétaire d’un domaine isolé de Montecito en Californie.

Perry, 39 ans, a rendu un subtil hommage à sa fille, Daisy Dove Bloom, en acquérant la propriété du comté de Santa Barbara par l’intermédiaire de sa LLC, DDoveB, le 17 mai, selon les documents de propriété obtenus par le Journal de la rue murale révéler.

Ce triomphe survient deux jours seulement avant le chant du cygne de Perry en tant que juge dans « American Idol », clôturant sept saisons de la série à succès.

Le domaine s’étend sur plus de 9 100 pieds carrés et compte huit chambres. Propriétés du village

Le chanteur de « Dark Horse » avait été impliqué dans une lutte acharnée de quatre ans pour acheter le domaine fermé tant convoité à Westcott, un magnat du secteur des concessionnaires automobiles et des communications.

Dans le feu de la frénésie immobilière chaotique de la pandémie en juillet 2020, Westcott a signé un accord pour vendre le manoir pour 15 millions de dollars au directeur commercial de Perry, Bernie Gudvi, agissant en son nom. Cependant, Westcott a hésité et a tenté de se retirer quelques jours plus tard.

Un feu d’artifice juridique s’ensuit, les deux parties lançant des poursuites mettant en lumière les capacités mentales et les enjeux élevés du marché de l’immobilier de luxe.

Le drame de la salle d’audience a culminé en décembre 2023, lorsqu’un juge a statué en faveur de Perry, confirmant le contrat de vente.

Carl Westcott affirme qu’une semaine après avoir signé un contrat de vente de la maison, il a annulé l’offre. Propriétés du village

Perry devrait témoigner lors de la deuxième phase du procès en juillet, qui déterminera les dommages et intérêts dus.

Jusqu’à présent, Perry a déboursé 9 millions de dollars pour le domaine, selon les registres de propriété. La somme restante, conditionnée aux dommages déterminés par le tribunal, pourrait porter le total à 15 millions de dollars.

Des documents judiciaires révèlent que l’équipe de Perry demande une indemnisation pour la perte de valeur locative, l’entretien différé, les réparations pour dégâts d’eau et un arbre tombé.

Une vue de l’aménagement intérieur/extérieur de la maison. Propriétés du village

Chart Westcott, le fils de Carl, dans un message au Journal, a accusé Perry d’« hypocrisie hollywoodienne et de fausse empathie » et a qualifié sa quête de dommages-intérêts de « sans cœur », suggérant que les coûts retomberaient finalement sur les petits-enfants de Westcott.

Le domaine glamour, doté d’une piscine et de deux maisons d’hôtes, s’étend sur plus de 2 hectares et est niché au milieu d’imposantes haies au cœur de Montecito, un paradis pour les riches.

Westcott, qui passait régulièrement ses vacances à Santa Barbara depuis Dallas, a acheté la propriété en mai 2020 pour 11,25 millions de dollars.

Carl Westcott entouré de sa famille alors qu’il lutte contre la maladie de Huntington. Facebook – Kameron Westcott

Perry est arrivée quelques semaines plus tard, surenchéri sur la journaliste de télévision Maria Shriver, alors qu’elle et son partenaire, l’acteur Orlando Bloom, attendaient leur premier enfant.

Cependant, l’équipe de Westcott a rapidement cherché à annuler l’accord, arguant qu’il était mentalement handicapé en raison de la maladie de Huntington et des analgésiques qu’il prenait à la suite d’une opération au dos.

Le camp de Perry a soutenu que Westcott avait simplement changé d’avis après avoir eu du mal à trouver une maison de remplacement sur le marché extrêmement compétitif de Montecito.

Un aperçu de la cuisine de la maison. Propriétés du village

Le salon formel avec une cheminée à bois qui mène à la cuisine. Propriétés du village

Alors que la lutte acharnée se prolongeait, Westcott a emménagé dans un établissement de soins résidentiels pour santé mentale, selon sa famille.

On ne sait toujours pas si et quand Perry et Bloom envisagent d’emménager dans le domaine. Le couple a accueilli leur fille en août 2020 et Perry a acheté une autre maison à Montecito en octobre de la même année pour 14,2 millions de dollars.

Cette deuxième propriété, perchée sur 9 hectares avec vue sur l’océan, pose la question de savoir si elle pourrait la mettre en vente.

La chambre principale qui s’ouvre sur la cour. Propriétés du village

Ce n’est pas la première fois que Perry s’engage dans une longue bataille juridique concernant l’immobilier. Au milieu des années 2010, elle s’est heurtée à un groupe de religieuses de Los Angeles qui s’est opposé à la vente par l’archidiocèse de leur ancien couvent de Los Feliz pour 14,5 millions de dollars.

Les religieuses ont tenté de le vendre à un autre acheteur pour 15,5 millions de dollars, déclenchant une confrontation judiciaire. En 2016, un juge s’est prononcé en faveur de l’archidiocèse et Perry leur a accordé 15 millions de dollars en dommages-intérêts et frais juridiques.