Katy Perry désapprouve apparemment le petit ami de Kim Kardashian, Pete Davidson: “Pas d’offense”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Katy Perry pourrait être la seule personne à ne pas être dans le train de Pete Davidson.

Perry a apparemment dissipé l’intérêt amoureux de Kim Kardashian tout en jouant la tendance MASH TikTok. Le MASH est à l’origine un jeu de divination auquel les enfants jouaient. Les lettres représentent un manoir, un appartement, une cabane et une maison.

Le juge “American Idol” a décroché un château, une Tesla et six enfants tout au long du jeu – tout ce dont elle semblait être heureuse.

Cependant, Davidson en tant que mari ne semblait pas bien s’asseoir avec la pop star. Elle fit une grimace quand son nom atterrit sur l’écran.

PETE DAVIDSON VEUT ÊTRE PAPA : “MON RÊVE”

“Pas d’offense @Kim Kardashian”, a écrit Perry sur le TikTok, en identifiant Kardashian. Elle a également ajouté : “(et Orlando ? [shrugging emoji]).”

Kardashian et Davidson ont été liés pour la première fois après que la star de “The Kardashians” ait été l’hôte de “Saturday Night Live” en octobre. Davidson a été aperçu pour la première fois avec Kardashian à Knott’s Scary Farm le week-end d’Halloween. Les deux ont été photographiés main dans la main alors qu’ils montaient sur des montagnes russes, mais les initiés de l’époque ont qualifié la sortie de sympathique.

Davidson et Kardashian ont ensuite alimenté les rumeurs de romance après avoir été aperçus plusieurs fois ensemble au dîner. Depuis, les deux ont passé des vacances ensemble et été photographié main dans la main.

On ne sait pas quand les deux ont officialisé leur relation, mais Davidson a d’abord qualifié Kardashian de sa “petite amie” en février.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La comédienne est la première personne avec laquelle Kardashian est sortie depuis qu’elle a demandé le divorce de son ex-mari Kanye West.

West et Kardashian se sont mariés en 2014 et partagent quatre enfants ensemble; Nord, Saint, Chicago et Psaume.

Alors que la relation entre Davidson et Kardashin continue de faire la une des journaux, Kanye a publiquement dénoncé Davidson sur les réseaux sociaux. Le rappeur a même inclus Davidson dans son clip “Eazy” où il a kidnappé et enterré le comédien.

Pendant ce temps, Kardashian a déclaré qu’elle aimerait gérer toutes les questions de divorce en privé.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une rare déclaration partagée sur les réseaux sociaux, elle a écrit: “Le divorce est déjà assez difficile pour nos enfants et l’obsession de Kanye d’essayer de contrôler et de manipuler notre situation de manière si négative et publique ne fait que causer davantage de douleur à tous”, a-t-elle déclaré.

“Depuis le début, je ne voulais rien d’autre qu’une relation de coparentalité saine et solidaire parce que c’est ce qu’il y a de mieux pour nos enfants et cela m’attriste que Kanye continue de rendre cela impossible à chaque étape du chemin.

“Je souhaite gérer toutes les questions concernant nos enfants en privé et j’espère qu’il pourra enfin répondre au troisième avocat qu’il a eu l’année dernière pour résoudre tout problème à l’amiable.”