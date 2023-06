Katy Perry défendue par son collègue juge d’American Idol, Luke Bryan, après de sévères critiques de fans: « On se prépare »

Comme un chevalier en armure étincelante, Luke Bryan a pris la défense de sa collègue juge « American Idol » Katy Perry lorsqu’on lui a demandé si les fans avaient été trop sévères dans leurs critiques à son égard.

« Katy Perry a eu affaire à des trucs comme ça toute sa carrière », a expliqué Bryan lors d’une interview au Country Music Association (CMA) Fest. « Nous comprenons tous. … Je veux dire que nous jugeons des enfants dont les gens à la maison tombent amoureux. … Nous n’allons pas frapper 1 000 en tant que juges. »

« Je pense qu’on s’installe », a-t-il poursuivi. « En tant que juges, vous savez, nous tombons souvent sur l’épée. Et préparez-vous à ce que les gens puissent s’exprimer sur les réseaux sociaux et tout ça », adressant l’afflux de commentaires négatifs que Perry a reçus pour son commentaire.

« Mon truc c’est que je pense quand moi et Lionel [Richie] et Katy s’assoient au bureau, dans nos cœurs, nous faisons de notre mieux. »

KATY PERRY « PAS UN BULLY », DIT LA FINALISTE DE « AMERICAN IDOL » APRÈS LA SAISON CONTROVERSÉE

« Katy est choisie pour sortir et essayer de s’amuser en faisant une émission de télévision », a-t-il déclaré à propos de l’interprète de « Firework ».

Perry a déjà été accusé de « mom-shaming » et d’être « condescendant », entre autres au cours de la saison 21 de la série à succès.

« Vous ne pouvez pas être si en sécurité au moment où vous êtes si homogénéisé, vous ne pouvez jamais faire une blague. Ou passer un moment amusant », a déclaré Bryan.

« Parfois, il faut juste dire des trucs », a-t-il ajouté. « Ce sera peut-être mon année, l’année prochaine », a-t-il théorisé, expliquant que les artistes sont « conditionnés » et « insensibles » à réagir.

« Cela me fait l’apprécier encore plus, à quel point elle a dû faire face à toute sa carrière », a déclaré Bryan.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plus tôt ce mois-ci, le concurrent du top 8, Oliver Steele, a démenti les rumeurs selon lesquelles Perry était un tyran.

« J’ai vu beaucoup de rumeurs circuler sur Internet à propos de Katy Perry qui pourrait quitter l’idole et je ne sais pas nécessairement ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. Voici ce que je sais sur [her]. Katy n’est pas une brute, et elle ne fait pas honte aux gens », a-t-il écrit sur son compte Instagram, accompagné de photos de lui et de Perry.

« Je me souviens d’avoir été nerveuse lors de mon audition, nerveuse pendant la semaine d’Hollywood, voire nerveuse à différents moments de la compétition. Katy a une incroyable capacité non seulement à dire dans quel état émotionnel vous vous trouvez, mais aussi à être capable de dire ce qui vous retient. J’aime tous les juges, mais Katy a toujours semblé capable de regarder dans mon âme et de dire exactement ce qui me troublait ou ce avec quoi je me débattais », a-t-il poursuivi.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

Steele a complimenté l’interprète de « Roar » en écrivant : « C’est une chose d’apprendre à quelqu’un à croire en ses capacités, ce pour quoi les juges sont fabuleux. Katy m’a rappelé de croire en qui je suis en tant qu’artiste. Elle m’a mis au défi de me surpasser, de relever des défis qui me mettaient mal à l’aise. Je suis un meilleur musicien et artiste depuis que Katy Perry m’a poussé à croire en mon potentiel et à dépasser mes limites.

Le musicien a imploré Perry de rester avec le programme. Cependant, certains fans de la série ont appelé à son licenciement, souhaitant qu’elle soit remplacée par la chanteuse Alanis Morisette .

REGARDER: LUKE BRYAN DÉFEND KATY PERRY, CATÉGORIE « AMERICAN IDOL »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En ce qui concerne son propre avenir, Bryan, qui a été la tête d’affiche du Nissan Stadium dimanche soir pour le CMA Fest, dit qu’il sera difficile pour lui, ou pour l’un des juges, de quitter le programme.

« C’est une émission où les enfants peuvent s’asseoir et où les parents peuvent pleurer et rire ensemble, et s’amuser. … Ça va être une émission difficile à quitter pour moi, Lionel et Katy. De toute évidence, Ryan est là depuis 21 ans. … Ryan Seacrest pourrait va faire ce qu’il veut », a-t-il déclaré à propos de l’animateur de longue date, qui a animé l’émission sur deux réseaux.

« Nous avons l’impression de faire du beau travail en tant que spectacle, et nous avons eu l’impression que cette année était ce pour quoi nous avions tous travaillé ensemble », a expliqué Bryan, notant qu’il restera avec tant que « l’ambiance se sentira comme si nous allions de l’avant et que nous montions », les gens étant « émotionnellement émus » par le spectacle.

« CMA Fest » sera diffusé sur ABC le 19 juillet.