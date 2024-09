Katy Perry défend sa collaboration avec Dr. Luke sur « Call Her Daddy »

Après des mois de silence, Katy Perry explique pourquoi elle a recruté Dr. Luke pour l’aider à produire son prochain album.

La chanteuse, 13 fois nommée aux Grammy Awards en juillet, a fait son retour à la musique après une pause de quatre ans, qu’elle a passée à juger American Idol et à élever sa petite fille. Mais son premier single Woman’s World est tombé à plat après que les fans ont découvert que Lukasz « Dr. Luke » Gottwald avait été crédité sur l’hymne féministe. Gottwald a réglé l’année dernière une bataille juridique de dix ans avec la pop star Kesha, qui en 2014 avait accusé le producteur de l’avoir droguée et violée neuf ans plus tôt.

Perry a été invitée à expliquer sa décision d’impliquer Gottwald dans son nouveau projet, à la « déception » des fans, lors d’une apparition mercredi sur Alex Cooper’s « Appelle-la papa » podcast.

« Je comprends que cela a déclenché beaucoup de conversations, et il était l’un des nombreux collaborateurs avec qui j’ai collaboré, mais la réalité est que cela vient de moi », a déclaré Perry. « La vérité est que j’ai écrit ces chansons à partir de mon expérience de toute ma vie passée par cette métamorphose. Et il a été l’une des personnes qui ont facilité tout cela. »

La chanteuse a poursuivi en disant que sa nouvelle musique est « vraiment ancrée » dans le « sentiment d’avoir autant de pouvoir maintenant, en tant que mère, en tant que femme ».

« C’est de là que je parle », a-t-elle déclaré. « J’ai donc créé tout cela avec plusieurs collaborateurs différents, des gens avec qui j’ai collaboré dans le passé, à l’époque de ‘Teenage Dream’, tout ça. »

Perry a déjà collaboré avec Gottwald sur son premier single n°1 « I Kissed a Girl », ainsi que sur d’autres tubes « Hot n Cold », « Last Friday Night (TGIF) » et « California Gurls ». Gottwald a travaillé pour la dernière fois sur l’album de Perry « Prism » de 2013, mais n’a pas été crédité sur « Witness » (2017) ou « Smile » (2020), tous deux arrivés après les allégations d’agression sexuelle de Kesha contre le producteur.

Perry a été impliqué dans la procédure judiciaire entre Kesha et Gottwald lorsque la première a allégué que la chanteuse de « Never Really Over » était également victime des abus de Gottwald – une affirmation que Perry a niée.

En 2018, Perry a déclaré qu’elle « Je me suis sentie sous pression » pour soutenir Kesha. Elle a également révélé qu’elle avait l’impression que Gottwald « m’utilisait comme un pion » et qu’elle était « agacée » par les deux parties.

Kesha et Gottwald ont publié une déclaration commune après avoir réglé leur série de poursuites et de contre-poursuites en juin dernier.

« Seul Dieu sait ce qui s’est passé cette nuit-là », a écrit Kesha à propos de son viol présumé dans sa déclaration. « Comme je l’ai toujours dit, je ne peux pas raconter tout ce qui s’est passé. J’ai hâte de tourner la page sur ce chapitre de ma vie et d’en commencer un nouveau. Je ne souhaite rien d’autre que la paix à toutes les parties impliquées. »

Gottwald a ajouté : « Bien que j’apprécie que Kesha ait de nouveau reconnu qu’elle ne pouvait pas raconter ce qui s’est passé cette nuit-là en 2005, je suis absolument certain que rien ne s’est passé. Je ne l’ai jamais droguée ni agressée et je ne ferais jamais cela à personne. Pour le bien de ma famille, je me suis vigoureusement battue pour laver mon nom pendant près de 10 ans. Il est temps pour moi de laisser cette affaire difficile derrière moi et de continuer ma vie. Je souhaite bonne chance à Kesha. »

Outre Perry, Gottwald a travaillé avec les artistes Kim Petras, Doja Cat et Nicki Minaj depuis que Kesha a déposé son premier procès contre le producteur en 2014.