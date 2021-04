Le juge d’AMERICAN Idol, Katy Perry, a retrouvé son ex Josh Groban lors de l’émission en direct de ce soir alors que les fans se disaient «mal à l’aise» pendant les scènes gênantes.

Lors de l’épisode de ce soir du concours ABC, les candidats avaient la tâche exténuante de chanter à la fois une performance en solo, puis de faire immédiatement équipe avec une superstar pour un duo.

Bean – de son vrai nom Brennan Hepler – a fait équipe avec le puissant chanteur Josh, 40 ans.

Lors de leur interprétation des anges par Robbie Williams, Josh a montré sa gamme étonnante alors que Katy, 36 ans, regardait le public.

La pop star a regardé son ex – avec qui elle était sortie pendant des années – semblant à la fois émue et excitée par son passage sur scène.

Katy est apparue amoureuse, souriante et regardant fixement avant de donner une ovation debout à la fin avec les collègues panélistes Luke Bryan et Lionel Richie.

Le gagnant du Grammy, Josh, a donné un coup de coude à Beane alors qu’il se précipitait hors de la scène – mais a jeté un dernier regard et fait un signe à son ex-petite amie.

Alors que Josh regardait sur un moniteur depuis les coulisses, la chanteuse Teenage Dream a dit à Beane: «Je te signerais.

« Tu as chanté tes chaussettes avec Josh et tu as fait quelques courses à la fin qui étaient tellement pro. J’investirais en toi en un clin d’œil. » Josh regarde sur un moniteur dans les coulisses.

Les fans ont été énervés lorsque l’ancien duo – qui étaient liés entre 2009 et 2012 – s’est retrouvé sur American Idol.

«Ok le fait que Josh Groban joue et que Katy Perry soit juge et The One That Got Away parle de Josh Groban, je suis UNCOMFY», s’est exclamé une personne.

Un autre qui vient de relier les points a tweeté: « ATTENDEZ. J’ai totalement oublié que Katy a dit qu’elle était sortie avec Josh Groban et que » Celui qui s’est échappé « est à propos de lui et il est sur Idol ce soir. Je … »

En 2017, tout en faisant la promotion de son album Witness sous-performant, Katy a confirmé que sa chanson à succès, The One That Got Away, parlait de Josh lors d’un segment de l’émission de James Corden.

« Les gens disent: » Qui est celui qui s’est échappé? » C’est Groban, absolument lui », dit-elle.

Deux ans plus tard, Josh a répondu aux commentaires lors d’une interview sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen.

Il a confirmé: «Eh bien, nous l’avons fait. Nous étions tous les deux très privés – alors, nous avons réalisé que nous étions meilleurs en tant qu’amis.

«Et nous avons été de très, très bons amis à ce jour. Elle est la meilleure. Mais je ne m’attendais pas à cela.

«C’était une double prise, et j’ai craché mon café quand j’ai vu ça.

Il a ajouté qu’il était «très gentil» de lui attribuer le mérite d’avoir inspiré la ballade émotionnelle, mais a précisé que les paroles clés de la chanson ne sont pas directement liées à lui.

«Je suis comme, ‘Je n’ai jamais possédé de Mustang. Je n’ai pas de tatouage. Es-tu sûr que c’est à propos de moi?

« J’en suis très flatté, mais j’en ai été très surpris aussi », a-t-il déclaré en riant.

Dans le morceau de rupture de 2010, Katy chante: « Nous nous allions dans votre Mustang à Radiohead. Et le jour de mon 18e anniversaire, nous avons eu des tatouages ​​assortis »

Plus à venir…

