Katy Perry a un post Instagram spécial dédié à son beau Orlando Bloom pour son 44e anniversaire. La pop star américaine a publié une série de photos avec l’acteur britannique dans son dernier post Instagram.

Les photos ont capturé certains des moments amusants et heureux que le couple a partagés ensemble, du voyage en Égypte au brossage des dents ensemble. Sous-titrant le message, Katy a souhaité le plus joyeux 44e anniversaire à son amour et au brillant père de leur fille, Daisy Dove Bloom. Elle a appelé Orlando un miroir chatoyant qui voit et reflète pour elle ce qu’elle ne peut pas encore voir. L’auteure-compositrice de 36 ans a remercié Orlando de toujours revenir au tapis avec elle et de ne jamais taper. Elle a écrit qu’elle est heureuse de trouver sa lune à son soleil.

Katy et Orlando se fréquentent depuis 2016 et le 27 août 2020, le couple a accueilli leur premier enfant ensemble. Annonçant la nouvelle, le couple, qui se trouve être des ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF, a déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils flottaient avec amour et émerveillement à la suite de l’arrivée en toute sécurité de leur fille.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à la soirée des Golden Globe Awards en 2016 et a commencé à se voir. Trois ans plus tard, le 14 février 2019, Katy a publié une photo d’Orlando montrant sa bague de fiançailles en forme de fleur de marguerite. Sous-titrant la photo, Katy a écrit «pleine floraison».

Orlando a également un fils de neuf ans nommé Flynn avec son ex-femme et mannequin australienne, Miranda Kerr. Orlando et Miranda se sont mariés pendant trois ans de 2010 à 2013.

Dans une interview accordée au magazine Hello, la star des Pirates des Caraïbes a déclaré que son fils ne pouvait pas être plus excité d’avoir une petite sœur et qu’il avait déjà deux frères du deuxième mariage de Miranda. Orlando a déclaré que même si les circonstances sont vraiment inhabituelles, c’est un moment merveilleux pour la famille.

