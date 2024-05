Katy Perry conclut un accord de plusieurs millions de dollars après le départ d' »American Idol »

Pendant plusieurs années, Katy Perry a siégé aux côtés de Luke Bryan et Lionel Richie sur Idole américaine. Tout en étant toujours prête à partager son avis sur la série, la chanteuse a décidé de mettre fin à son temps pour poursuivre sa propre carrière. Bien que les producteurs de Idole américaine continuez à chercher la star parfaite pour la remplacer, il semble que Perry soit déjà de retour sur scène car les rapports affirment que le chanteur se produira lors d’une soirée pré-mariage pour Anant Ambani et Radhika Merchant.

Voulant partager leur amour l’un pour l’autre avec le monde entier, le couple a apparemment invité Perry à donner une sérénade aux fans lors d’une croisière entre l’Italie et la France. Intitulant l’événement masqué La Vite E Un Viaggio, qui se traduit par « La vie est un voyage », Perry se produira à Cannes. Donnant certains détails, un un initié a dit« Ils ont invité 800 invités qui participent actuellement à une croisière sur le thème de l’espace à travers l’Europe, avec des escales à Barcelone et à Gênes. Il arrivera à Cannes vendredi pour la grande fête, qui se déroulera dans un domaine de 51 millions de dollars. La fête elle-même ne durera que cinq heures, mais Katy en sera la vedette, avec un DJ également présent par avion dans le cadre du divertissement de haut niveau. Selon Le Soleil Royaume-UniPerry « encaissera des millions » pour le concert.

Katy Perry remporte la bataille juridique pour son domicile

Bien qu’elle semble être l’une des plus grandes fêtes de l’histoire, la fête pré-mariage ne se termine pas par une simple performance de Perry. L’initié a ajouté : « Ensuite, les invités assisteront à un immense feu d’artifice depuis une petite armada de navires attendant dans la baie de Cannes. Quand ils disent qu’aucune dépense n’a été épargnée, ils le pensent vraiment. »

En plus d’avoir gagné une jolie somme pour sa prochaine performance, Perry a également mis fin à une bataille juridique de quatre ans qui impliquait la vente d’une maison californienne d’une valeur de 15 millions de dollars. Selon les rapportsle propriétaire d’origine, Carl Westcott, a vendu la propriété à Perry en 2020. Bien que cela semble être une transaction commerciale normale, Westcott a affirmé qu’il était mentalement inapte à finaliser la vente.

Après avoir lutté contre le système judiciaire pendant des années, un juge a finalement statué en faveur de Perry, qui a désormais les clés de sa maison et un prochain concert valant des millions.

