Katy Perry atteint un nouveau sommet historique avec son dernier album

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 28 JANVIER : Katy Perry participe au Gala des arts G’Day USA à Skirball … [+] Centre culturel le 28 janvier 2023 à Los Angeles, Californie. Katy Perry atteint un nouveau sommet historique dans le classement des albums vinyles du Billboard, alors que son dernier album 143 fait ses débuts au n°2, derrière Chappell Roan. (Photo de Monica Schipper/Getty Images) Getty Images

Le nouvel album de Katy Perry 143 arrive sur plusieurs Panneau d’affichage graphiques cette semaine. Les singles de l’ensemble ont tous largement sous-performé, mais le long métrage lui-même est devenu un top 10 sur plusieurs listes. Même si les morceaux qui y figurent sont décevants, le titre amène le chanteur à un nouveau sommet en carrière dans l’un des classements qu’il atteint.

143 fait ses débuts dans le classement des albums vinyles au numéro 2 cette semaine. L’ensemble marque la deuxième victoire de Perry dans le top 10 Panneaux d’affichage classement des titres vinyles les plus vendus aux États-Unis, ainsi que son classement le plus élevé sur la liste.

Le numéro 2 constitue désormais le sommet de la carrière de Perry dans le classement des albums vinyles, et il dépasse facilement sa meilleure apparition précédente. En 2023, l’icône Katy Catalogueune collection de ses longs métrages, l’a amenée pour la première fois dans le top 10. Il a fait ses débuts au 10e rang en novembre de l’année dernière, puis a disparu une semaine plus tard.

Chappell Roan bloque Perry de sa première place n°1 au classement des vinyles cette semaine. Son premier album L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest revient à la première place pour son deuxième tour, suite à une forte amélioration des ventes. Le nouveau venu a récemment dévoilé plusieurs nouvelles itérations en vinyle du projet pour célébrer son premier anniversaire, et les fans se sont procuré 50 000 exemplaires sur cire.

Perry revendique bien sûr la première place dans le classement des albums vinyles cette semaine. Plusieurs autres superstars suivent derrière, dont Future, Jamie xx, Bright Eyes, Feid et même Cher, qui font tous leurs débuts avec de nouveaux titres dans le classement.

Tout au long de sa carrière, Perry a envoyé cinq titres au classement vinyle. En plus de sa paire de top 10, elle a également atteint la liste avec Prisme (pic n°13), Rêve d’adolescent (n° 18), et Sourire (N°20).

143 explose sur plusieurs Panneau d’affichage dans le top 10, avec ses performances sur le décompte des vinyles parmi les plus impressionnantes. Le dernier album de Perry entre également au deuxième rang du classement des meilleures ventes d’albums, également derrière L’ascension et la chute d’une princesse du Midwest. L’ensemble est également nouveau au n°6 du Billboard 200, où il marque l’une de ses demi-douzaine d’apparitions entre les n°1 et 10.