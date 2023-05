Katy Perry aborde la confusion lors du couronnement du roi Charles après être devenue virale

Katy Perry faisait partie des invités célèbres qui ont reçu une invitation au couronnement « intime » de Sa Majesté le roi Charles III, mais la pop star a dû faire face à quelques obstacles lors de la cérémonie royale.

La chanteuse « Wide Awake » a semblé confuse quant à l’endroit exact où elle était assise pendant le couronnement.

Une vidéo montre la chanteuse de 38 ans se promenant dans les allées bondées de l’abbaye de Westminster en essayant de trouver son siège assigné.

Perry s’est finalement arrêtée dans une rangée remplie d’autres invités au couronnement et a indiqué un siège qu’elle croyait être le sien.

Le moment, devenu viral, a laissé les fans sur Twitter en délire.

« Pendant ce temps, Katy Perry erre toujours pour essayer de trouver sa place », a écrit un fan sur les réseaux sociaux.

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré: « La façon dont elle essaie de chercher sa place avec ce chapeau, c’est adorable et drôle à la fois. »

« Est-ce que Katy Perry cherche toujours sa place ? » un fan interrogé.

La chanteuse a tout pris dans la foulée, partageant sa réaction au moment viral.

« Ne vous inquiétez pas les gars, j’ai trouvé ma place », a répondu Perry sur les réseaux sociaux.

Peut-être était-ce sa tenue de choix qui lui bloquait la vue et l’empêchait de trouver sa place, alors que Perry portait un grand chapeau pour l’occasion royale.

Perry portait une robe deux pièces lavande avec une broche florale sur sa veste, ainsi que des gants, un collier de perles, de grandes boucles d’oreilles en or, des talons blancs et un sac à main assorti. Elle a complété son look avec un fascinateur en filet surdimensionné placé sur le côté de sa tête à la mode britannique.

Un fascinateur est un casque de la haute société qui est souvent porté par les femmes lors des mariages et autres événements spéciaux au Royaume-Uni.

Les projecteurs ont continué à briller sur Perry, alors que des photos montraient le chanteur « Hot N Cold » trébuchant à l’extérieur du couronnement.

Perry a pu se rattraper à la mi-automne et a continué à marcher avec grâce pendant les festivités royales restantes.

Le juge « American Idol » doit se produire au concert du couronnement du roi Charles le dimanche 7 mai.

Elle a reçu le traitement royal alors que des dispositions étaient prises pour que Perry reste au château de Windsor pour le week-end avant sa performance spéciale.

« Je suis tellement reconnaissant qu’on me demande ces moments et que j’ai les chansons pour, je pense, les soutenir », a déclaré Perry lors d’une interview avec Access Hollywood. « Tout tourne autour des chansons à la fin de la journée. »

L’interprète de « Firework » a indiqué qu’elle était ambassadrice de l’une des fondations royales, The British Asian Trust.

« C’est naturel, car c’est une fondation qui aide au trafic d’enfants, qui est massif et horrible », a expliqué Perry. « Je suis également ambassadrice de l’UNICEF, donc ces deux choses sont vraiment mes valeurs fondamentales et en tant que mère, je sais de première main ce qui est le plus important – qui sont ces enfants innocents. »

Elle a poursuivi: « Je vais là-bas pour me représenter en tant qu’ambassadrice et juste pour apporter la lumière et l’amour. C’est tout ce que je veux apporter. »

Perry n’est pas la seule star américaine à se produire lors du grand concert du couronnement. Lionel Richie sera également présent. Parmi les autres artistes programmés, citons Andrea Bocelli, Take That, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings et Alexis Ffrench.

Perry se prépare pour la grande performance après que plusieurs stars de la liste A aient refusé l’opportunité de se produire.

Plusieurs rapports ont affirmé que Harry Styles, Elton John, Robbie Williams et les Spice Girls avaient tous refusé les invitations à se produire au concert du couronnement sur le terrain du château de Windsor.

Tom Cruise, Nicole Scherzinger et même le personnage bien-aimé de Disney, Winnie l’ourson, sont quelques invités célèbres qui devraient participer à la programmation du concert du couronnement du roi Charles.