Katy Perry a révélé comment elle était entrée sournoisement dans les boîtes de nuit avant de devenir une sensation pop mondiale.

La chanteuse, maintenant âgée de 36 ans, dit qu’elle a prétendu être son sosie Zooey Deschanel, 40 ans, dans le but de se mettre dans les clubs lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Los Angeles en tant qu’adolescente « fauchée ».

Les regards de Katy ont été comparés à Zooey dans le passé, il était donc facile pour elle de faire semblant d’être la star lors d’une soirée.

Son plan rusé a fonctionné car elle a admis qu’il n’y avait aucun problème à pouvoir entrer dans des clubs exclusifs en tant que célèbre actrice Zooey, à l’époque où elle n’avait «pas d’argent».







(Image: capture d’écran)



Cependant, il n’y a pas de rancune car les deux femmes travaillent sur un projet pour Katy – un nouveau clip pour son single Not The End Of The World – où Zooey est sur le point de faire une apparition.

Lors d’un Instagram Live avec Zooey, le chanteur des California Gurls a expliqué: « Quand j’ai déménagé à LA il y a peut-être 18 ans … je n’étais quasiment personne, et vous étiez comme si vous deveniez si grand à l’époque, c’était comme Zooey Deschanel. a couru le monde.

«À ce moment-là, j’ai été tellement complimenté de te ressembler.







« Mais je dois vous avouer quelque chose. Quand je suis arrivé à Los Angeles, je suis allé au club. Beaucoup. Et je voulais entrer dans le club, mais je n’avais pas d’argent, je n’avais aucune influence, je n’avais rien, et parfois je me faisais passer pour toi pour entrer dans le club. «

Mais Zooey savait déjà que Katy faisait semblant d’être elle après que ses copains lui avaient dit comment ils avaient remarqué qu’elle faisait beaucoup la fête, mais c’était en fait Katy qui lui ressemblait.

L’actrice elfe a répondu: « Eh bien, je le sais. Les gens disaient: » Je t’ai vu! » Mais je suis un si bon deux chaussures, et les gens ont continué à dire: « Je vous ai vu! J’ai établi un contact visuel avec vous! »







(Image: Instagram)



«Ensuite, tout le monde a continué à me dire à propos de toi, ‘Cette fille Katy, elle te ressemble,’ et je me dis: ‘Qui est cette Katy?’

«Et puis quand je t’ai rencontré pour la première fois, j’étais tellement soulagé parce que tu es si jolie, et je me suis dit: ‘Oh, merci mon Dieu. Elle est si jolie.' »

Katy a avoué qu’elle était plutôt sauvage pendant ses nuits en prétendant être Zooey et s’est excusée auprès de la star.

Elle a révélé: « Je suis donc désolée si je vous ai mal représenté. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.