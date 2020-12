Katy Perry avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa transformation étonnante.

La chanteuse, qui a récemment accueilli son premier enfant – sa fille Daisy – avec son fiancé Orlando Bloom, a présenté un look très différent en posant dans une longue perruque de corbeau avec une frange.

La femme de 36 ans a couvert les mèches blondes qu’elle berçait ces derniers temps avec la longue perruque avec une frange alors qu’elle expérimentait son look.

Son maquillage consistait en des couleurs neutres qui mettaient en valeur sa peau impeccable, ajoutant une touche de couleur avec des lèvres roses et un peu de drame avec des cils épais et audacieux.

Katy portait une robe fluide à imprimé animal avec un panneau de poitrine tissé.







Elle a complété son look avec une paire de longs gants en cuir noir et des cuissardes assorties, remontant juste assez sa robe pour faire clignoter un peu sa cuisse.

«MÈRE», a-t-elle sous-titré la paire de superbes photos, et ses fans n’en ont pas assez.

L’un l’a surnommée: « Reine des cheveux noirs !!!!!!!! »

Un autre a commenté: « LE MONDE ENTIER EST ARRÊTÉ »

Tandis que l’un d’eux disait à Katy: « Ramenez-la !!!!

«Tes cheveux noirs me manquent», a posté un autre.







Et un jaillit: « VOUS ÊTES UNE DÉESSE VIVANTE »

Katy porte des mèches blondes depuis un certain temps maintenant, mais il semble que beaucoup de gens souhaitent qu’elle revienne à ses racines sombres.

Katy est devenue mère lorsqu’elle et Orlando ont accueilli leur premier enfant ensemble en août.

La naissance a été annoncée par l’organisation caritative Unicef ​​qui a partagé une adorable photo en noir et blanc du couple tenant la main de leur bébé.

Katy avait déjà fait un doux signe de tête à son petit, avec une marguerite peinte sur l’ongle de son pouce.

Le message disait: « Bienvenue dans le monde, Daisy Dove Bloom! Nous sommes honorés de vous présenter les ambassadeurs de bonne volonté @KatyPerry et le nouveau paquet de joie de @ OrlandoBloom. ⠀







« ‘Nous flottons avec amour et émerveillement à la suite de l’arrivée sains et saufs de notre fille », nous ont dit Katy et Orlando. ⠀

« ‘Mais nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre. Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, beaucoup plus de vies de nouveau-nés sont en danger en raison du manque accru d’accès à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons avec les parents en difficulté maintenant plus que jamais. ⠀

<< En tant qu'Ambassadeurs itinérants de l'UNICEF, nous savons que l'UNICEF est là, sur le terrain, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que chaque femme enceinte a accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le cœur, nous connaissons déjà notre fille a, nous avons créé une page de dons pour célébrer l'arrivée de DDB. En les soutenant, vous soutenez un départ en toute sécurité dans la vie et réinventez un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que vous pourrez vous épanouir avec générosité. Avec gratitude - Katy & Orlando '. "