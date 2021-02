Katy Perry a critiqué pour avoir félicité le candidat d’American Idol Calvin Upshaw alors que les fans accusent les juges d’avoir donné des «  votes de sympathie  »

Les fans d’AMERICAN Idol ont accusé la juge Katy Perry d’avoir aidé un candidat à aller à Hollywood uniquement sur la base de sa «sympathie».

Le joueur de 36 ans, avec ses collègues juges Luke Bryan et Lionel Richie, a donné au chanteur Calvin Upshaw un «oui», alors que de nombreux téléspectateurs pensaient qu’il «n’était pas bon».

Les fans critiqués Katy et les autres pour l’avoir félicité, disant qu’il n’avait qu’une «triste histoire» et pas une bonne voix.

Avant sa performance, Calvin a partagé une partie de sa trame de fond émotionnelle, qui concernait le passé passé en prison et son désir de faire mieux pour son fils de 8 ans.

Au moment de chanter, il a fait une reprise de Falling Out de Calvin Richardson.

Il a tout donné pendant la chanson, mais les juges n’ont pas semblé trop excités par sa voix car elle a pris de nombreux tours et a craqué plusieurs fois.

Devenu ému, Calvin a fondu en larmes en chantant, et ils ont continué à venir même après qu’il ait fini de jouer, quand il était temps d’entendre ce que les juges avaient à dire.

Après avoir entendu son histoire et vu combien de lui-même il a mis dans sa couverture, Katy, Luke et Lionel ont tous applaudi bruyamment pour lui et l’ont félicité pour s’être présenté.

Lionel lui a dit: « Ce crack de voix n’était pas un crack vocal, c’était un crack émotionnel. »

Il a ajouté: « Ce que vous portez sur vos épaules, je ne peux même pas l’imaginer. »

Voyant Calvin continuer à pleurer, Katy a également commencé à devenir émotive, des larmes coulant également sur ses joues.

Puis, en descendant la rangée de Idole américaine juges, un par un, ils ont tous dit oui, avec Katy disant qu’il était «prêt».

Lionel lui a alors dit: «Dieu vous a commencé à ce stade avec nous et nous allons avancer avec vous. Peu importe jusqu’où cela vous mènera, ce sera mieux que partout où vous avez commencé dans la vie. Vous avez ma parole à ce sujet.

Les fans les ont tous fustigés pour avoir fait passer Calvin, les accusant de ne l’avoir envoyé à Hollywood que parce qu’il avait leurs «votes de sympathie».

Un fan contrarié a tweeté: «Il était juste si bon! Il ne l’était tout simplement pas.

«Ouais, il a une histoire triste et des larmes et tout ça … mais il n’était pas bon. Allez maintenant, @AmericanIdol! »

Un autre utilisateur est d’accord, répondant: « Vous avez 100% raison »

Un troisième a écrit: «Euh, il était nul, en fait. Est-ce devenu un spectacle où vous pouvez pleurer en avant? 🙄 «

«Omg vous les gens êtes sourds», a dit un autre spectateur, claquant les juges.

Ce n’était que la dernière audition qui avait Katy fond en larmes.

Lors de la première de la semaine dernière, le juge, que certains téléspectateurs sont spéculer est à nouveau enceinte, s’est ému pendant la performance de DJ Johnson.

Katy était inconsolable après l’audition de la jeune candidate, alors qu’elle partageait l’histoire déchirante de l’abandon de sa mère.

Son maquillage était maculé alors qu’elle pleurait devant la caméra à la vue de l’adolescente qui fondait également en larmes.