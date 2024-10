Katy O’Brian rejoint Glen Powell dans « The Running Man »

Katy O’Brian, l’actrice montante qui s’est fait remarquer grâce à L’amour ment, le saignementrejoint Glen Powell dans L’homme qui courtl’adaptation par Paramount du roman de Stephen King.

Edgar Wright réalise le long métrage et a co-écrit le scénario avec Michael Bacall.

du roi Homme qui courtpublié en 1982 et écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman, se déroule en 2025 dans une Amérique sous un régime totalitaire qui utilise des jeux télévisés violents pour apaiser les masses privées de leurs droits.

L’histoire est centrée sur un homme désespéré, ayant besoin d’argent pour sa fille malade, qui rejoint l’émission la plus populaire, L’homme qui courtdans lequel des équipes de tueurs traquent les concurrents. Plus un candidat survit longtemps, plus il gagne d’argent. Mais comme les producteurs et les tueurs du jeu télévisé le découvriront, cet homme désespéré enfreindra toutes les règles et dévoilera les sombres secrets de la série.

Powell joue cet homme désespéré. O’Brian serait l’un des candidats à l’émission. Paramount sort le film le 21 novembre 2025.

Simon Kinberg, Nira Park et Wright produisent.

Même si O’Brian a travaillé régulièrement avec des apparitions sur Éclair noir et Le Mandalorienl’actrice s’est fait connaître de manière majeure en jouant aux côtés de Kristen Stewart dans L’amour ment, le saignementle thriller policier bien accueilli dans lequel elle incarne un bodybuilder qui tombe amoureux du directeur du gymnase de Stewart. Le film a fait des débuts remarqués à Sundance plus tôt cette année et est sorti par A24.

Depuis, l’actrice est sur une bonne lancée, notamment en réservant un rôle dans le nouveau Mission : Impossible film pour Paramount et apparaissant avec Powell dans Torsadesle film catastrophe à succès qu’Universal a sorti cet été.

O’Brian est remplacé par Gersh, Luber Roklin Entertainment, RCM Talent & Management et Yorn, Levine