Katrina Kaif-Vijay Sethupathi vedette Joyeux Noël pour éviter un affrontement au box-office avec Cirkus et Ganapath? Le producteur clarifie

Katrina Kaif est occupée à promouvoir son film Téléphone Bhoot à travers la ville avec ses co-stars Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Katrina a quelques films en préparation, dont Sriram Raghavanc’est Joyeux noël. Vijay Sethupathi joue un rôle clé dans Joyeux Noël aux côtés de Katrina dans le film. Selon les rapports, le film devait sortir vers Noël 2022. Mais maintenant, semble-t-il, les réalisateurs essaient d’éviter les affrontements avec d’autres films de Bollywood qui sortent à peu près au même moment et pourraient donc changer la date de sortie de Joyeux Noël. Et le producteur du même s’est ouvert sur le même.

Les créateurs de Joyeux Noël veulent éviter un clash ?

Ainsi, News18, a cité Bollywood Hungama disant que les créateurs voulaient sortir Katrina Kaif et Vijay Sethupathi avec Merry Christmas le 23 décembre 2022. Cependant, depuis le film de Tiger Shroff et Kriti Sanon Ganapath et Ranveer Singh-Jacqueline Fernandes et Pooja Hegde avec Cirkus sort le même jour également, il peut être difficile d’obtenir des pas au box-office. Ganapath et Cirkus ont tous deux suffisamment de buzz et donc Joyeux Noël pourrait avoir du mal à attirer l’attention du public.

Consultez le post de Katrina Kaif sur Joyeux Noël ici :

Et donc, pour éviter de telles circonstances, BH a cité une source, disant que les fabricants prévoyaient de changer la date de sortie. Il est rapporté que les fabricants doivent encore finaliser une date pour la sortie de Merry Christmas compte tenu du scénario. Et puisqu’ils verrouillent la date, ils pourraient faire l’annonce bientôt. Cependant, Ramesh Taurani, le producteur de Merry Christmas a révélé qu’il n’y avait pas de tel plan pour le moment. Il a ajouté qu’ils prévoyaient de sortir le film le 23 décembre et qu’il sortira le même jour, a révélé le portail.

Qu’est-ce que Joyeux Noël ?

Joyeux Noël est présenté comme un thriller, pour lequel Sriram Raghavan est surtout connu. Katrina avait exprimé son enthousiasme à l’idée de signer le film dans son message d’annonce. “C’est un maître quand il s’agit de récits mettant en scène des thrillers et c’est un honneur d’être réalisé par lui”, a-t-elle écrit dans son post.

Joyeux Noël met également en vedette Sanjay Kapoor, Tinnu Anand et Vinay Pathak pour n’en nommer que quelques-uns.