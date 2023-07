Katrina Kaif, Vijay Sethupathi, la date de sortie du film de Sriram Raghavan annoncée avec des affiches intrigantes

Réalisé par Sriram Raghavan et mettant en vedette Katrina Kaif et Vijay Sethupathi, Joyeux Noël a été tourné en hindi et en tamoul avec deux groupes d’acteurs de soutien différents.

Réalisé par Sriram Raghavan et mettant en vedette Katrina Kaif et Vijay Sethupathi dans les rôles principaux, Merry Christmas est l’un des films les plus attendus cette année car il marque le retour de Raghavan à la direction après cinq ans avec son thriller à suspense acclamé par la critique et le commerce Andhadhun, qui mettait en vedette Ayushmann Khurrana, Tabu et Radhika Apte.

Le lundi 16 juillet, les créateurs, Tips Films et Matchbox Pictures ont annoncé la nouvelle date de sortie de Merry Christmas avec deux nouvelles affiches intrigantes en hindi et en tamoul. Partageant les affiches sur leurs réseaux sociaux, Katrina et Vijay ont écrit : « Nous avons décidé d’écourter l’attente de la joie de Noël ! #MerryChristmas sortira dans les cinémas près de chez vous LE 15 DÉCEMBRE 2023. »

L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé que le prochain film est tourné en deux langues, l’hindi et le tamoul, avec deux ensembles différents d’acteurs de soutien. Il a tweeté : « La version #Hindi comprend #SanjayKapoor, #VinayPathak, #PratimaKannan et #TinnuAnand, tandis que la version #Tamil met en vedette #RadhikaSarathkumar, #Shanmugaraja, #KevinJayBabu et #RajeshWilliams dans les mêmes rôles. » Il a également partagé que le film présentera un nouvel enfant acteur Pari et Radhika Apte et Ashwini Kalsekar seront vus dans des rôles de camée.

Avant Joyeux Noël, Katrina Kaif sera vue dans Tiger 3, le troisième opus de la franchise Tiger avec Salman Khan en tête d’affiche. Réalisé par Maneesh Sharma, le thriller d’action d’espionnage devrait sortir sur Diwali 2023 et étendra l’univers d’espionnage YRF après Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, War et Pathaan.

D’un autre côté, Vijay Sethupathi jouera le rôle du principal antagoniste dans Jawan de Shah Rukh Khan. Prévu pour sortir le 7 septembre, l’artiste bourré d’action marque les débuts à Bollywood du cinéaste Atlee et de l’actrice Nayanthara. Le premier film hindi de Vijay, Mumbaikar, est sorti sur JioCinema le mois dernier et, par conséquent, Merry Christmas sera son troisième film hindi.

