Katrina Kaif-Vicky Kaushal passera son PREMIER anniversaire dans des collines pittoresques ; l’actrice de Tiger 3 donne un aperçu avec de jolies photos

L’actrice de Bollywood Katrina Kaif s’amuse avec son mari Vicky Kaushal dans les montagnes. Le couple fou est occupé à passer son temps et à s’amuser au maximum. La magnifique actrice a récemment offert à tous ses fans de ravissantes photos d’elle-même sur lesquelles son beau mari a cliqué. Sur les photos, Katrina peut être vue s]posant dans le jardin et était magnifique dans un pull à fleurs qu’elle a associé à un jean. Elle a complété son look sans maquillage et a laissé ses cheveux ouverts. Elle a posé au milieu d’une vue à couper le souffle et a sous-titré le message comme suit : “Pahadon mein…… (émoticône de la caméra) : mari”.

Jetez un œil aux photos de Katrina Kaif –

Plus tôt, Vicky a partagé une vidéo de lui-même sur son Instagram et a révélé que sa femme l’avait supplié de ne pas publier de vidéos de synchronisation labiale. On peut le voir chanter une chanson et danser sur Kyaa Baat Haii 2.0 de son prochain film Govinda Naam Mera. Il a légendé le message comme suit: “Ma femme me supplie de ne pas mettre de telles vidéos, mais je ne peux pas m’en empêcher.” Espérons qu’un jour elle dira… “KYAA BAAT HAII !!!’

Katrina et Vicky se sont envolées vers un lieu inconnu avant leur premier anniversaire de mariage, le 9 décembre. Les deux ont marché dans l’allée du Rajasthan en présence de leurs amis et des membres de leur famille.

Côté travail, Katrina Kaif sera vue dans Tiger 3 aux côtés de Salman Khan. Elle a également Joyeux Noël aux côtés de Vijay Sethupati et Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar aux côtés de Priyanka Chopra et Alia Bhatt. Katrina a été vue pour la dernière fois dans Phone Bhoot aux côtés de Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. En parlant de Vicky Kaushal, il a Govinda Naam Mera avec Kiara Advani et Bhumi Pednekar. Leur film sortira le 16 décembre 2022.