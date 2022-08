Katrina Kaif-Vicky Kaushal attendent leur premier enfant ? Voici à quoi la dernière séance photo de l’actrice fait allusion

Katrina Kaif et Vicky Kaushal s’est marié en décembre dernier. Le couple a donné à ses fans de nombreux objectifs de couple sur les réseaux sociaux grâce à leurs photos lovey-dovey. Depuis quelques mois, on rapporte que Katrina est enceinte et que le couple attend son premier enfant. Eh bien, après qu’Alia a annoncé sa grossesse, il y a eu un fort buzz que même VicKat annoncera bientôt la bonne nouvelle. Il a même été rapporté que le couple annoncerait la grossesse le jour de l’anniversaire de Katrina cette année (le 16 juillet). Cependant, cela ne s’est pas produit.

Eh bien, dans les nouvelles du divertissement, les rapports selon lesquels Katrina Kaif était enceinte ont été à plusieurs reprises à la mode. Cependant, le récent post de Katrina sur Instagram prouve qu’elle n’est pas enceinte. L’actrice a partagé une vidéo d’une séance photo et l’a sous-titrée : “Une petite pose et la mèche de cheveux nécessaire.”

Dans la vidéo, on ne voit pas le baby bump de Katrina. Les rapports sur la grossesse de Kat ont fait le tour des derniers mois, donc si l’actrice était enceinte, sa bosse de bébé serait clairement visible.

Pendant ce temps, les fans de Katrina ne peuvent s’empêcher de la louer car elle est magnifique dans la vidéo ci-dessus. Un fan a commenté : “Beauty Goddess”. Un autre fan a écrit : “Tu es parfaite.”

En parlant des films de Katrina, l’actrice a PhoneBhoot et Tiger 3 dans son chat. PhoneBhoot devrait sortir en novembre de cette année, et Tiger 3, qui met également en vedette Salman Khan, devrait sortir sur les grands écrans à l’Aïd l’année prochaine. Katrina était censée jouer dans Jee Le Zaraa aux côtés d’Alia Bhatt et de Priyanka Chopra. Cependant, apparemment, le film a été mis en veilleuse.

Pendant ce temps, Vicky a des films comme Govinda Naam Mera, Sam Bahadur, le prochain de Vijay Krishna Acharya, le prochain de Laxman Utekar et le prochain d’Anand Tiwari.