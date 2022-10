Katrina Kaif va collaborer avec YouTuber Amit Bhadana pour un nouveau projet

Katrina Kaif est actuellement préoccupée par la promotion de son nouveau film Phone Bhoot, dans lequel elle partage le rôle principal avec les acteurs Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter.

Au milieu d’un emploi du temps chargé, un nouveau développement a fait son apparition. Amit Bhadana, un comédien et YouTuber bien connu, et Katrina travaillent ensemble sur un projet, a révélé Katrina sur son compte Instagram.

Regardez la photo ici :







Bhadana, qui compte plus de 24,1 millions d’abonnés YouTube, sera bientôt présenté sur la plateforme avec Katrina Kaif.

o compte plus de 24,1 millions d’abonnés sur YouTube sera bientôt vue sur la plateforme numérique avec Katrina Kaif. S’adressant à Instagram pour révéler cette nouvelle, Bhadana a écrit: “Aaj yeh hua, Uff. Shandar Din, Behetrin Kaam. Utna Salut Achha Yeh Insaan. Merci @katrinakaif Ati Sundar Shoot, Video Super Soon. #KatrinaKaif #AmitBhadana #NouvelleVidéo”

Dans une conversation exclusive avec DNA India, Katrina et Ishaan ont expliqué comment le trio avait développé sa chimie dans le film.

Lorsque nous leur avons demandé combien de temps il leur avait fallu à trois pour construire leur alchimie, Katrina a répondu : “Je pense que c’était assez instantané, je pense que la dynamique entre nous tous n’était pas cultivée, c’était très facile , très sans effort, je pense que c’est arrivé de manière organique. Nous sommes tous en fait, un peu similaires dans la façon dont nous sommes sur le plateau et dans notre approche de notre travail, je pense que nous prenons tous la même responsabilité personnelle pour faire un bonne scène, donc je pense que c’est quelque chose qui nous a vraiment aidés à être sur la même page. Nous avons tous ressenti la certaine responsabilité que si la scène ne fonctionne pas d’une manière ou d’une autre, nous devons trouver un moyen plutôt que d’attendre que quelqu’un nous dise quoi faire.”

Lisez aussi: Les stars de Phone Bhoot Katrina Kaif et Ishaan Khatter révèlent pourquoi ils ont accepté de faire partie d’une comédie d’horreur | Exclusif

Phone Bhoot sort en salles le 4 novembre. Réalisé par Gurmmeet Singh et écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, la comédie d’horreur est produite par Excel Entertainment, dirigée par Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar.