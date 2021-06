Katrina Kaif trouve un modèle masculin pour sa marque de beauté et c’est CET acteur de Bollywood, découvrez

L’actrice de Bollywood Katrina Kaif a enfin trouvé un modèle masculin pour sa marque de beauté, ‘Kay By Katrina’, et si vous pensez qu’il s’agit de son prétendu beau Vicky Kaushal, vous vous trompez ! Katrina avait reçu une demande directe de l’acteur de Bollywood Arjun Kapoor, pour le choisir comme modèle masculin pour sa marque de beauté.

Cela est venu après que Katrina a souhaité son anniversaire à Arjun sur son histoire Instagram, il y a deux jours. En réponse à elle, Arjun, connu pour sa nature pleine d’esprit, a écrit: « Merci et en cadeau, je veux que vous lanciez une ligne pour hommes de @kaybykatrina et que vous en fassiez le visage… » Réponse rapide, Katrina a écrit , « @kaybykatrina s’adresse également aux hommes, vous pouvez donc venir nous poser tout de suite. »

Sur une note connexe, ce n’est pas la première fois que les fans voient le lien amusant que les deux acteurs partagent. Plus tôt, Arjun a trollé Katrina de manière hilarante alors que la saison des mangues arrivait tout en promettant de manger des mangues avec «autant d’amour qu’elle».

La marque de beauté ‘Kay By Katrina’ de Katrina a récemment fait la une des journaux pour avoir présenté des modèles homosexuels aux promotions de la marque afin de célébrer le mois de la fierté. Pendant ce temps, parler du travail des deux acteurs; Arjun sera vu partager l’espace d’écran avec Saif Ali Khan, Yami Gautam et Jacqueline Fernandez dans ‘Bhoot Police’.

D’autre part, Katrina a récemment commencé la session de lecture du prochain film sans titre de Sriram Raghavan avec l’acteur sud-indien Vijay Sethupathi. On s’attend à ce qu’elle commence le tournage après avoir terminé « Tiger 3 ». En plus de cela, Katrina sera prochainement vue dans le très attendu « Sooryavanshi » et la comédie d’horreur « Phone Bhoot » avec Ishan Khatter et Siddhant Chaturvedi.