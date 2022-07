Katrina Kaif, Sidhant Chaturvedi et Ishaan Khatter dévoilent une nouvelle affiche de mouvement effrayant

Vendredi, les acteurs de Bollywood Katrina Kaif, Sidhant Chaturvedi et Ishaan Khatter ont déposé une nouvelle affiche animée de leur prochain film de comédie d’horreur Phone Bhoot.



S’adressant à Instagram, l’actrice de Sooryavanshi a laissé tomber l’affiche de son prochain film, qu’elle a sous-titré “Bhooton ki duniya se not out. Phone Bhoot sonne dans les cinémas près de chez vous à partir du 7 octobre. #EkBhayanakComedy”







Dans l’affiche de mouvement effrayant, Ishaan peut être vu dans un avatar ringard, alors qu’il prend une pose étrange avec un squelette, tandis que Sidhant peut être vu avec un visage tout sourire, assis avec un squelette. Pendant ce temps, l’acteur d’Ek Tha Tiger arborait une coupe de cheveux chic, alors qu’elle portait un look entièrement noir sur l’affiche. Réalisé par Gurmmeet Singh, “Phone Bhoot” est produit par Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani d’Excel Entertainment.

La comédie d’horreur a été écrite par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath. Le film devrait sortir en salles le 7 octobre de cette année. Auparavant, Katrina Kaif avait partagé des images “en coulisses” avec ses co-stars Ishaan et Siddhant, s’amusant sur les plateaux.

Côté travail, l’actrice de “Zero” a pas mal de films entre les mains. En plus de “Phone Bhoot”, on la verra partager l’écran avec Salman Khan dans “Tiger 3” et avec Vijay Sethupathi dans “Merry Christmas”. Elle a également été signée par Excel Entertainment pour jouer dans “Jee Le Zaraa” avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra.



Pendant ce temps, Siddhant sera vu dans “Kho Gaye Hum Kahaan” de Zoya Akhtar face à Ananya Panday et Ishaan a “Pippa” à libérer, aux côtés de Mrunal Thakur. (Avec les entrées de l’ANI)