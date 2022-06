Katrina Kaif, Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter ont annoncé la date de sortie de la comédie d’horreur

Phone Bhoot, avec Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi dans les rôles principaux, sortira en salles le 7 octobre. La comédie surnaturelle est réalisée par Gurmmeet Singh de la renommée de Mirzapur et produite par Farhan Akhtar et la bannière de Ritesh Sidhwani, Excel Entertainment.

Mardi, la maison de production a partagé l’annonce de la sortie du film sur sa page Twitter officielle avec une affiche décalée. “#PhoneBhoot ki duniya mein aapka swagat hai. Arrivée le 7 octobre 2022 dans les cinémas près de chez vous”, lit-on dans le tweet.

Le film met également en vedette Jackie Shroff, Sheeba Chaddha, Nidhi Bisht et Surender Thakur. Écrit par Ravi Shankaran et Jasvinder Singh Bath, Phone Booth devait auparavant sortir dans les salles de cinéma le 15 juillet.

Lundi, Katrina avait sauté sur son compte Instagram pour partager la première affiche animée du film. Elle a écrit à côté, “Comédie d’Ek Bhayanak entrante. Restez à l’écoute. #PhoneBhoot”. Bien que le premier look de son personnage n’ait pas été dévoilé dans l’affiche, cela a excité les fans.

On dirait que Katrina s’est beaucoup amusée à tourner le film ! Elle ne cesse de partager des photos et des vidéos des décors du film. Plus tôt, elle avait partagé quelques photos amusantes de leur séance photo et les avait sous-titrées, “Le guichet unique pour tous les problèmes liés au bhoot”. Avant cela, elle a partagé une photo “dans les coulisses” des décors et a écrit “Gang” comme légende. Sur la photo, Katrina, Siddhant et Ishaan s’amusent avec le producteur Ritesh Sidhwani.

Côté travail, Katrina a pas mal de films entre les mains. En dehors de Phone Bhoot, on la verra partager l’écran avec Salman Khan dans Tiger 3 et avec Vijay Sethupathi dans Merry Christmas. Elle a également été signée par Excel Entertainment pour jouer dans Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Priyanka Chopra. Pendant ce temps, Siddhant sera vu dans Kho Gaye Hum Kahaan de Zoya Akhtar face à Ananya Panday et Ishaan a Pippa à libérer, aux côtés de Mrunal Thakur.