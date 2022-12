Katrina Kaif rougit en rencontrant son mari Vicky Kaushal lors d’une soirée de remise de prix ; leur chimie vous fera aller ‘hai marjawaan’ [WATCH INSIDE VIDEO]

Katrina Kaif et Vicky Kaushal font partie des couples IT de Bollywood. Ils ont gardé leur relation secrète et ne l’ont rendue publique que lorsqu’ils ont décidé de se marier. C’est en décembre dernier que Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées. Depuis lors, ils ont laissé leurs fans s’effondrer en publiant des images molles sur les réseaux sociaux. Cela fait plus d’un an maintenant qu’ils sont mariés mais Katrina Kaif rougit toujours comme une nouvelle mariée en regardant son mari le plus cher. Nous avons la preuve.

Entertainment News: le moment PDA de Katrina Kaif et Vicky Kaushal

Lors d’une récente cérémonie de remise des prix, Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont arrivées séparément sur les lieux. Mais alors qu’ils se croisaient, Katrina Kaif rougit fortement et se transforma en pomme d’hiver. Ils se sont étreints, ont échangé de douces conversations et ont laissé tout le monde s’écraser fort. Leur chimie n’est certainement rien de moins que le feu. Tous les romantiques purs et durs vont certainement adorer regarder leur vidéo.

Découvrez la vidéo de Vicky Kaushal et Katrina Kaif ci-dessous :

Qu’avez-vous à dire sur leur chimie grésillante? Comme ce serait génial de voir Mr et Mrs dans un film ensemble, hai na ? Vicky Kaushal était parmi les grands gagnants de la soirée de remise des prix. Il avait l’air pimpant dans un costume noir tandis que Katrina Kaif scintillait dans une robe moulante.

Côté travail, Vicky Kaushal sera ensuite vue à Govinda Naam Mera avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Le film sort le 16 décembre. Katrina Kaif a Tiger 3 avec Salman Khan dans son chat. Le film sortira dans les salles l’année prochaine.