Katrina Kaif rougit alors que Vicky Kaushal lui présente une performance de danse énergique, les fans l’appellent “parfait pati”

Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont célébré le Nouvel An au Jawai Leopard Sanctuary au Rajasthan. Maintenant, une nouvelle vidéo, apparemment des vacances, a émergé. Il montre Vicky faisant une performance de danse énergique pour Katrina alors qu’elle rougit. La courte vidéo fait jaillir leurs fans après eux.

La vidéo a été postée lundi soir par un paparaazzo sur Instagram. Il montre Vicky Kaushal et une fille dansant énergiquement dans un cadre extérieur. Vicky porte une chemise à carreaux rouge. La caméra fait ensuite un panoramique sur Katrina Kaif, qui regarde cette performance en étant assise et elle ne peut s’empêcher de rire et de rougir.





Réagissant à la vidéo, un fan a commenté: «Ce sourire a mon cœur Katrina. aimez-les toujours ensemble. Un autre a écrit: “Real & the most sweetest couple in the industry.” Beaucoup d’autres ont félicité Vicky pour la façon dont il divertissait sa femme d’une manière si décomplexée. “Vicky a dit qu’il faisait ça juste pour faire rire sa femme Katrina, quel gentil mari”, a lu un commentaire. Plusieurs autres commentaires l’ont qualifié de “parfait pati (mari)”. Un fan a écrit: “Vicky a dit qu’il faisait ça juste pour faire rire sa femme Katrina, quel mari adorable.”

En septembre, lors de son apparition sur Koffee With Karan 7, Katrina a révélé comment Vicky avait rendu son anniversaire spécial en organisant un spectacle de danse de 45 minutes. Elle avait dit: «Il a fait un concert de 45 minutes de chacune de mes chansons et a dansé des chansons entières. Et tout le monde s’est assis et a arrêté de danser. Tout le monde disait : ‘Comment connaît-il chaque pas ?’ » De nombreux fans se souviennent également de cet incident. L’un d’eux a écrit: “Vicky a dansé pendant 45 minutes lors de son anniversaire pour la rendre heureuse. C’est pourquoi il est un mari matériel.

Vicky et Katrina étaient au Rajasthan pendant plus d’une semaine autour du Nouvel An, où elles ont passé des vacances au Jawai Leopard Sanctuary. Les deux ont partagé un certain nombre de photos de leur escapade sur les réseaux sociaux.