Katrina Kaif RÉVÈLE une chose qu’elle tolère à propos de son mari Vicky Kaushal ce qu’elle a appris de leur mariage

Katrina Kaif a trouvé l’amour dans la vie quand elle en a eu fini, comme on dit que tout est prévu et qu’il faut avoir la foi. Vicky Kaushal était celle qu’il lui fallait et aujourd’hui, ils sont devenus le couple le plus aimé et le plus populaire de la ville de Tinsel. Katrina Kaif, qui est éperdument amoureuse de son mari et de l’acteur de Bollywood Vicky Kaushal, a parlé franchement de lui dans ses interviews alors qu’elle faisait la promotion de sa prochaine sortie Phone Bhoot, dans l’une de ses interactions, elle a parlé d’une chose qu’elle tolère Vicky et c’est son entêtement. L’actrice a admis qu’il était la personne la plus aimante et la plus attachante, mais son entêtement est quelque chose qu’elle a toléré. Eh bien, comme on dit, vous devez accepter vos proches tels qu’ils sont.

Alors que Katrina, qui est heureusement mariée à Vicky et qui fêtera son premier anniversaire, a rapidement parlé d’une leçon qu’elle a apprise dans son mariage. L’actrice a adoré et a déclaré : “Le mariage m’a appris à laisser parler les autres.” Lorsque Vicky est apparu dans l’émission de Karan Johar sans Katrina Kaif a même révélé qu’il n’était pas autorisé à parler dans les arguments et parfois il rappelle à Kat qu’il devrait également être autorisé à parler. Et maintenant, il semble que Katrina ait considéré ce point.

Regardez cette adorable vidéo de Katrina Kaif recevant tous les conseils de son mari Vicky Kaushal alors qu’elle fait la promotion de son film Phone Bhoot

Katrina et Vicky auraient été en couple pendant trois ans avant de décider de se marier l’année dernière en décembre. Leur mariage était tout à fait rêveur et ils ont l’air JUSTE PARFAITS. Vicky et Katrina sont très heureuses dans leur espace et depuis un certain temps, il y a eu une série de rumeurs selon lesquelles Katrina attend le premier enfant, il semble qu’il n’y ait pas de vérité dans ces rumeurs.