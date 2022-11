Katrina Kaif révèle qu’une énorme bagarre a éclaté lors de son mariage avec Vicky Kaushal; vérifier la raison bizarre

Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées en décembre dernier au Six Senses Fort Barwara à Sawai Madhopur, au Rajasthan. Le lieu du mariage a été suivi par les membres de leurs familles respectives et des amis proches. C’était également un lieu très surveillé où les invités n’étaient même pas autorisés à porter leur téléphone portable. Récemment, Katrina a révélé qu’une énorme bagarre avait éclaté entre ses sœurs et les amis de Vicky Kaushal.

Katrina a récemment tourné pour un épisode de The Kapil Sharma Show avec ses co-acteurs Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter pour promouvoir leur film Phone Bhoot. Au cours de l’épisode, Kapil Sharma a demandé à Katrina s’ils avaient le rituel joota chupai lors de son mariage. À quoi, Katrina a répondu qu’elle avait entendu des bruits forts lorsque le combat avait eu lieu.

“J’entendais des bruits très forts derrière moi. En me retournant, j’ai vu tout le monde se battre et tirer les chaussures vers eux. Il y avait mes sœurs et les amis de Vicky. Ils se battaient littéralement”, a déclaré Katrina. Lorsqu’on lui a demandé qui avait gagné le combat, elle a répondu: “Pata nahin. En fait, maine pucha nahin. Maine khudki shaadi me itna busy thi (je ne sais pas. J’étais tellement occupée que je ne pouvais pas demander).”

Dans l’émission, Katrina a également partagé comment sa belle-mère la force souvent à avoir des parathas. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait changé son régime alimentaire après le mariage, en particulier en faisant partie d’une famille punjabi, elle a dit à Kapil que même si elle était habituée à un régime alimentaire lourd, elle avait refusé à cause de son régime de remise en forme.

Pendant ce temps, Phone Bhooth a reçu une réponse très tiède au box-office. Elle sera ensuite vue dans Tiger 3 où elle retrouvera son co-vedette Salman Khan. Elle a également un road trip centré sur les femmes avec Priyanka Chopra et Alia Bhatt.