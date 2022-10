Katrina Kaif révèle que la belle-mère Veena Kaushal prend soin de son régime alimentaire de CETTE manière

Katrina Kaif était venue sur The Kapil Sharma Show pour les promotions de Phone Booth. La comédie d’horreur met également en vedette Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. L’actrice a fait pas mal de révélations sur sa vie conjugale. Celui qui est viral est ce qu’elle a dit à propos de la mère de Vicky Kaushal, Veena Kaushal. Elle a dit qu’elle appelait Katrina Kitto et l’exhortait à manger des parathas. Il semble que la dame fasse des parathas et dise à Katrina Kaif de les manger. Mais l’actrice qui est surtout au régime prendrait juste une bouchée. Aujourd’hui, un an plus tard, elle prépare des patates douces pour son bahu. Comme nous le savons, les patates douces sont une option plus saine que les pommes de terre normales.

Katrina Kaif n’a jamais hésité à louer l’amour de Vicky Kaushal pour sa famille. Elle a dit que la loyauté, l’attention et le souci qu’il avait pour sa propre famille lui avaient fait croire qu’il était un gardien. Comme nous le savons, Katrina Kaif est une personne très axée sur la famille. L’actrice est très proche de sa mère et de ses frères et sœurs. Elle s’est très bien liée avec sa belle-mère Veena Kaushal. Pendant le mariage, nous avons appris qu’elle apprenait le pendjabi pour mieux se lier avec sa belle-famille. Veena Kaushal avait également organisé des rituels traditionnels punjabi pour son bahu.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont toutes deux de grands projets à accomplir. Tiger 3 avec Salman Khan a été repoussé en 2023. Elle a également Joyeux Noël avec Vijay Sethupathi. C’est son premier film avec le cinéaste as Sriram Raghavan. Katrina Kaif a déclaré qu’elle souhaitait explorer davantage de projets dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Vicky Kaushal a également cinq à six films en main. Il joue Sam Manekshaw dans le film Sam Bahadur. Il était l’ancien chef d’état-major de l’armée.