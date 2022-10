Katrina Kaif révèle comment Vicky Kaushal l’a surprise lors du premier Karwa Chauth après le mariage et tout est adorable

L’actrice de Tiger 3 Katrina Kaif a célébré son premier Karwa Chauth avec son mari Vicky Kaushal. Leurs photos romantiques des célébrations ont mis le feu à Internet. Katrina avait l’air super magnifique dans un sari et nous ne pouvions pas détacher nos yeux de sa beauté. Dans une interview avec Pinkvilla, Katrina a révélé qu’elle avait faim alors qu’elle attendait que la lune se lève avant de pouvoir rompre son jeûne et manger quelque chose.

Katrina a dit que la lune allait être vue à Mumbai à 9h01 et qu’elle n’a pas été vue avant 9h35. Elle a dit qu’après 9h-9h30, elle avait faim. L’actrice de Phone Bhoot a même révélé que son mari Vicky avait rendu sa journée encore plus spéciale pour elle en jeûnant. Elle a dit que la chose la plus douce était que Vicky jeûnait aussi pour elle. Elle a révélé qu’elle ne s’attendait pas à ce que Vicky le fasse, mais il l’a fait lui-même et c’était gentil. Elle a même dit que les parents de Vicky étaient venus car c’était leur premier Karwa Chauth.

Sur le plan personnel, Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées le 9 décembre. Les deux semblent être assez occupées par leurs engagements professionnels respectifs. Katrina est prête à être vue dans le film d’horreur comique Phone Bhoot aux côtés d’Ishaan Khattar et Siddhant Chaturvedi. Le film sortira le 4 novembre. Elle a également Merry Christmas avec Vijay Sethupathi, qui sortira le 23 décembre. Katrina a Tiger 3 avec Salman Khan qui sortira l’année prochaine en avril.