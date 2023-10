Katrina Kaif révèle comment elle a « poussé son corps jusqu’au point de rupture pour Tiger 3 », qualifiant le film de plus difficile à ce jour

Katrina Kaif parle de son rôle de Zoya dans Tiger 3 et de ses efforts pour les séquences de cascades du film.

Katrina Kaif revient dans le rôle de Zoya dans le troisième volet de la franchise Tiger – Tiger 3. Le film, dont la sortie est prévue à Diwali, met en vedette Salman Khan et fait partie du plus grand univers d’espionnage YRF qui comprend également Pathaan de Shah Rukh Khan et Hrithik Roshan. Guerre. Mardi, Katrina a partagé son look dans une nouvelle affiche pleine d’action du film et a parlé de l’action.

L’univers d’espionnage YRF a eu plusieurs acteurs masculins durs à cuire, dont Salman, Shah Rukh, Hrithik et même les antagonistes John Abraham et Tiger Shroff. Cependant, Katrina a été la première espionne de l’univers, à commencer par Ek Tha Tiger, rétroactivement le premier film de la franchise. «Zoya est la première espionne de l’univers YRF Spy et je suis très fier d’avoir un personnage comme elle. Elle est féroce, elle est courageuse, elle est de tout cœur, elle est loyale, elle est protectrice, elle est attentionnée et surtout elle défend l’humanité, à chaque fois », dit l’actrice.





Tiger 3 fait monter la barre en termes d’actions et de cascades dans le cinéma hindi avec le réalisateur Maneesh Sharma essayant de donner des séquences d’action inédites. Parlant de son expérience de tournage des cascades exténuantes du film, Katrina déclare : « Cela a été un voyage incroyable de jouer Zoya dans l’univers d’espionnage YRF et je me suis mise à l’épreuve dans chaque film. Tiger 3 ne fait pas exception. Nous voulions faire passer les séquences d’action à un niveau supérieur cette fois-ci et j’ai poussé mon corps jusqu’au point de rupture pour le film et les gens le verront. Physiquement, cela a été mon film le plus difficile à ce jour.

Katrina revient dans le rôle de Zoya pour la troisième fois et elle dit qu’elle est ravie de voir comment le public réagit à son égard maintenant. « J’attends avec impatience la réaction des gens lorsqu’ils verront Zoya à l’écran. Elle est le yin du yang du Tigre », dit-elle.

Tiger 3 a été produit par Aditya Chopra et réalisé par Maneesh Sharma. Le film, qui met également en vedette Emraan Hashmi, sort cette année pendant la grande période des vacances de Diwali.