Katrina Kaif réussit le `` film de cheveux nécessaire '' alors qu'elle pose pour une séance photo, regardez une vidéo virale

La diva de Bollywood Katrina Kaif est de retour au travail après avoir fêté son anniversaire et passé un bon moment aux Maldives avec son mari et acteur Vicky Kaushal et leurs amis proches. Katrina s’est rendue sur son espace Instagram et a partagé une vidéo glamour tout en faisant sa séance photo. On peut la voir vêtue d’une robe chemise rayée noir et blanc et associée à une bride à lacets dans des talons lamés argentés. Elle a opté pour de grands cerceaux argentés avec un maquillage léger comprenant un soupçon de khôl et de rouge à lèvres brun et a gardé ses cheveux ouverts.

Partageant la vidéo, Katrina a sous-titré : “Une petite pose et la mèche de cheveux nécessaire.” Dès qu’elle a partagé le message, les fans ont repris sa section de commentaires et ont comblé d’un immense amour la diva de la beauté. Un fan a écrit “Queen” tandis qu’un autre fan a commenté : “Enfin !! Nous avons tellement raté les tournages. Tuant comme toujours.”

Le 25 juillet, l’acteur-mari de Katrina Kaif, Vicky Kaushal, a déposé une plainte à la police contre une personne non identifiée déclarant que lui et sa femme étaient menacés sur les réseaux sociaux. Sur la base de la plainte, la police de Santacruz a enregistré un premier rapport d’information (FIR) contre une personne non identifiée en vertu des articles 506-II (intimidation criminelle) et 354-D (harcèlement) du Code pénal indien, a indiqué la police. L’homme menaçant le duo, un homme de 28 ans, a été identifié plus tard et arrêté pour avoir prétendument menacé le couple d’acteurs Katrina Kaif et Vicky Kaushal sur une plateforme de médias sociaux. Il avait l’habitude de surveiller leur résidence à Mumbai et avait également suivi leur voiture, a indiqué la police. Un tribunal de la banlieue de Bandra a renvoyé mardi l’accusé, Manvinder Singh, un lutteur de Bollywood, en garde à vue jusqu’au jeudi 28 juillet.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariées en décembre 2021.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Katrina partagera l’espace d’écran avec la superstar tamoule Vijay Setupathi pour leur film très attendu Merry Christmas. Ensuite, elle fait également partie de Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar aux côtés d’Alia Bhatt et de Priyanka Chopra. En dehors de cela, elle sera également vue dans Phone Booth avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter dans les rôles principaux.

