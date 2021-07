Katrina Kaif régale les internautes avec une superbe photo en maillot de bain rouge, remercie tout le monde pour ses vœux d’anniversaire

À l’occasion de son 38e anniversaire, la diva de Bollywood Katrina Kaif a mis en ligne une photo de la piscine, remerciant ses amis, ses co-stars et ses fans pour leurs merveilleux vœux d’anniversaire.

Partageant une photo d’elle vêtue d’un maillot de bain rouge sur sa poignée Instagram, Katrina a écrit: « Anniversaire. Merci beaucoup à tous pour tout l’amour toujours. »

La sœur de Katrina Kaif, Isabelle Kaif, a partagé une adorable photo avec la fille d’anniversaire.

Elle a écrit: « Je te soutiens. Le plus heureux des anniversaires. Katrina Kaif toujours »,

Madhuri Dixit a également partagé un article de retour sur le fait qu’elle et Katrina Kaif se sont produites ensemble dans le programme de danse-réalité Jhalak Dikhla Ja, sur « Chikni Chameli », l’une des chansons les plus célèbres de Katrina.

À côté de la photo, elle a écrit: « Beaucoup de retours heureux de la journée Katrina. Je vous envoie beaucoup d’amour et de positivité. »

Anushka Sharma lui a également souhaité un joyeux anniversaire en publiant une superbe photo de la diva. Elle a écrit : « Joyeux anniversaire Katrina ! Je te souhaite beaucoup de paix et de bonheur pour ta journée. »

Côté travail, Katrina Kaif a été vue pour la dernière fois dans le film Bharat d’Ali Abbas Zafar en 2019, avec Salman Khan et Disha Patani.

L’actrice a également une comédie d’horreur intitulée « Phone Bhoot », aux côtés d’Ishaan Khatter et de Siddhant Chaturvedi. Réalisé par Gurmmeet Singh, le film marquera le premier film de Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi ensemble. Il est soutenu par Excel Entertainment et sortira cette année

L’actrice sera également vue dans « Sooryavanshi » de Rohit Shetty. Le film de l’univers policier de Rohit Shetty met en vedette Akshay Kumar dans le rôle principal et il présente également Ranveer Singh et Ajay Devgn dans des apparitions camées.