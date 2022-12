Katrina Kaif reçoit CE cadeau super cher de son mari Vicky Kaushal pour leur PREMIER anniversaire de mariage

Les tourtereaux de la ville de clinquant Katrina Kaif et Vicky Kaushal célèbrent leur premier anniversaire et comme ils disent, les premières sont toujours spéciales. Et en ce jour spécial, le couple préféré de Bollywood s’est offert des cadeaux super chers dont ils se souviendront toute leur vie. Katrina et Vicky sont actuellement en vacances à la montagne et ont même partagé de belles photos de leurs vacances. Les fans de Vickat s’évanouissent devant leur chimie et ne peuvent pas en avoir assez de leur adorable.

Un initié révèle que Katrina Kaif reçoit des bijoux personnalisés de son mari et c’est extrêmement spécial pour eux deux et c’est quelque chose à propos de ce que l’acteur ressent pour elle. Alors que Katrina a offert à son mari une voiture chic qu’il pourrait bientôt mettre sur la route et il attend de voir quelle couleur elle a choisie. Katrina et Vicky prévoient également d’investir dans quelques propriétés chaque année pendant leur anniversaire et de le rendre mémorable.

Vicky et Katrina Kaif se sont mariées le 9 décembre 2021 l’année dernière à Sawai Madhopur Six Senses et c’était tout à fait rêveur. Jusqu’à ce jour, leurs fans ne peuvent pas se remettre de leur beau mariage car il a prouvé que le véritable amour existe.