Katrina Kaif RAPPELLE ce qu’elle a ressenti lorsqu’elle a vu Vicky Kaushal dans la bande-annonce de Manmarziyaan [Read deets]

Katrina Kaif et Vicky KaushalL’association de est quelque chose à laquelle personne ne s’attendait. Mais comme on dit, “on trouve l’amour quand on s’y attend le moins”. L’histoire d’amour de Katrina Kaif et Vicky Kaushal ressemble un peu à cela. Les stars se sont mariées l’année dernière dans une magnifique affaire intime au Rajasthan. Ils se sont assurés de garder secrets tous les détails de leur mariage et n’ont invité que quelques invités à faire partie de leur célébration. Maintenant, alors que Katrina Kaif est occupée à promouvoir son film Téléphone Bhoot, elle parle aussi du lien qu’elle a partagé avec sa Pati Vicky Kaushal. De la façon dont ils se sont rencontrés et de ce que c’est que d’être mariée avec lui, Katrina a tout partagé.

Katrina Kaif parle de l’amour de sa vie – Vicky Kaushal

C’est pendant Manmarziyaan que Katrina Kaif a remarqué Vicky Kaushal. Dans une interview à indianexpress.com, elle a révélé sa réaction après avoir regardé la bande-annonce et bien sûr, elle n’avait que de bonnes choses à dire sur le talent de Vicky Kaushal. Elle a dit : “Je me souviens que (le producteur) Aanand L Rai m’a montré une promo de Manmarziyaan et je me suis dit : ‘Qui est ce type ?!’ À ce moment-là, je l’ai juste trouvé Wow! Il était si simple et brut. Il a ce talent. Maintenant, ils sont le couple puissant de l’industrie du divertissement.

Katrina Kaif sur son shaadi grand mais intime

Elle a également parlé de son mariage court et intime. Elle a dit qu’au cours des trois jours, elle ne pouvait que ressentir du bonheur autour d’elle. Tout le monde était heureux et elle ne pouvait ressentir que de bonnes vibrations. Katrina Kaif et Vicky Kaushal se sont mariés le 9 décembre 2021. Les stars ont choisi Six Senses Fort Barwara à Sawai Madhopur, Rajasthan pour échanger les vœux de mariage. C’était un mariage traditionnel punjabi qui comprenait du mehendi, du sangeet et d’autres cérémonies. Après le mariage, les deux stars ont partagé des photos officielles sur les réseaux sociaux pour faire l’annonce.