Katrina Kaif, Ranveer Singh et d’autres stars qui ont fait des crises de colère dans les avions

Hola ! Nous sommes de retour avec le segment style des célébrités les plus mal habillées de la semaine. Les divas de Bollywood ont fait des efforts supplémentaires pour être toutes belles et glamour. Ils portent les meilleurs vêtements et ont les personnes les plus talentueuses de l’industrie pour se maquiller. Mais parfois, ils tournent mal. Parfois, les divas de Bollywood souffrent d’un échec de la mode. Cette semaine, nous avons Aishwarya Rai Bachchan, Disha Patani, Huma Qureshi et d’autres qui n’ont pas réussi à impressionner la police de la mode. Jetez un oeil à la liste ci-dessous:

Aishwarya Rai Bachchan

Elle fait partie des plus belles divas du monde. Elle fait battre le cœur de tout le monde chaque fois qu’elle se fait vacciner. Elle est toujours à la mode aussi. Mais récemment, son choix vestimentaire a déçu la police de la mode. Lors d’une fête d’anniversaire, Aishwarya s’est présentée dans un sweat-shirt noir qu’elle a associé à un pantalon noir ample. Elle aurait pu choisir quelque chose de mieux.

Regardez la vidéo d’Aishwarya Rai Bachchan ci-dessous :

Disha Patani

L’actrice de Malang choisit toujours les meilleurs vêtements, mais récemment, elle n’a pas réussi à impressionner lorsqu’elle s’est glissée dans un short blanc qu’elle a associé à un haut transparent et à une bralette.

Nora Fathi

Des robes moulantes grésillantes aux saris scintillants, Nora Fatehi choisit les meilleures tenues pour ses sorties. Mais cette fois, elle s’est trompée avec son look d’aéroport. Elle portait un pantalon confortable multicolore avec un haut court FENDI. Mais la veste bleue était un décalage.

Découvrez la vidéo de Nora Fatehi ci-dessous :

Huma Qureshi

Lors d’une soirée réussie, Humesh Qureshi portait une robe rouge découpée. Elle l’a associé à des créoles. Bien qu’elle l’ait réussi avec confiance, son look semble dépassé.

Tabou

Elle a une élégance et un charme qui peuvent faire pâlir n’importe qui sur elle. Elle se prélasse actuellement dans le succès de Drishyam 2. Lors de la fête du succès du film, elle a été vue dans une longue robe noire qui avait des brins d’argent de chaque côté de chaque côté. La robe n’a pas amélioré son look et son look semble terne.

