Katrina Kaif pose dans la chemise de Vicky Kaushal ; fait battre le cœur des fans

Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu se sont séparés en 2021. La nouvelle a été un énorme choc pour tout le monde, y compris la famille de Samantha et Chay. Les deux se seraient séparés sur une note aigre. Et par la suite, on a beaucoup parlé d’eux deux. Il y avait des spéculations de fausse couche, de tricherie et plus encore. Cependant, Samantha et Naga Chaitanya ont maintenu leur silence digne sur la même chose. Enfin, après un long moment maintenant, Chaitanya, qui fait la promotion Garde, s’est ouvert sur la vie après le divorce et les spéculations qui ont suivi. Pour les non-initiés, Naga Chaitanya est lié à Sobhita Dhulipala et ses dernières déclarations ont retenu l’attention.

Naga Chaitanya parle de passer à autre chose après le divorce de Samantha Ruth Prabhu

Naga Chaitanya a été interrogé sur la façon dont il traite les questions indésirables qui lui sont adressées sur sa vie personnelle lorsqu’il fait la promotion de son film, Custody. L’acteur partage qu’il les ignorerait initialement ou les regarderait. Chay se demande pourquoi les gens s’en prennent toujours à son mariage avec Samantha Ruth Prabhu. Il demande pourquoi les gens spéculent encore à ce sujet. L’acteur partage qu’il est passé à autre chose. Ils se sont séparés il y a 2 ans et il y a environ un an, ils ont divorcé. Naga Chaitanya partage qu’ils ont tous les deux évolué et ajoute qu’il a un immense respect pour cette phase de sa vie.

Chay dit qu’il en va de même pour Samantha. Il l’appelle une personne adorable et dit qu’elle mérite tout le bonheur. Cependant, lorsque les médias commencent à spéculer, les choses deviennent gênantes entre eux. Il a le sentiment que le respect mutuel qu’ils ont aux yeux du public leur est enlevé.

Naga Chaitanya parle de la pire partie des spéculations sur son divorce avec Samantha Ruth Prabhu

En parlant à un portail d’informations sur le divertissement, Chaitanya révèle ce qui est le pire dans tout cela. Il dit que les médias font intervenir la troisième personne qui n’est pas vraiment liée à son passé qui fait la une des journaux. Il dit que c’est très irrespectueux envers le tiers car ils sont inutilement impliqués dans son passé. Eh bien, en ce moment, les spéculations vont bon train sur le fait que Naga Chaitanya sort avec Sobhita Dhulipala. Les photos d’eux de Londres étaient devenues virales depuis un restaurant. L’actrice de Ponniyin Selvan 2 a été qualifiée de home breaker. Eh bien, n’importe qui serait furieux et la colère de Chay semble justifiée.