Katrina Kaif partage un souhait d’anniversaire amusant pour son mari le plus cher Vicky Kaushal; partage des photos romantiques inédites de célébrations

C’est Vicky Kaushall’anniversaire de aujourd’hui et comment ma femme peut-elle Katrina Kaif rester calme? Le duo s’est marié en 2021. Ils ont gardé leur mariage aussi intime et secret que possible. Seule une poignée de personnes ont été invitées pour le mariage qui a eu lieu au Six Senses Resort à Sawai Madhopur, Jaipur. C’était un mariage royal et leurs photos sont devenues virales en un rien de temps. Désormais, les photos inédites partagées par Katrina Kaif le jour de l’anniversaire de Vicky ont retenu l’attention de tout le monde.

Katrina Kaif a le meilleur souhait d’anniversaire pour Vicky Kaushal

S’adressant à son compte Instagram, Katrina Kaif a partagé deux photos inédites des célébrations d’anniversaire de Vicky Kaushal. La romance est épelée partout sur ces images alors que la première les voit prendre une pose de danse romantique. Bien qu’il apparaisse comme un maladroit, mais c’est certainement un heureux. La deuxième photo est un selfie de la diva avec le garçon dont c’est l’anniversaire. La légende est également assez douce. Elle a écrit: « Une petite danse, dher saara pyaar Joyeux anniversaire mon cœur. » Tous leurs fans jaillissent de ces photos candides du couple star. Eh bien, ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur leur maison de luxe en arrière-plan. Cela ressemble à un paradis.

Découvrez le post de Katrina Kaif ci-dessous:

Côté travail, Vicky Kaushal sera bientôt vue en Zara Hatke Zara Bachke aux côtés de Sara Ali Khan. La bande-annonce du même a été dévoilée hier. Lors de l’événement de lancement de la bande-annonce, Vicky Kaushal s’est vu poser toutes sortes de questions concernant Katrina Kaif. Il a même partagé une anecdote amusante sur Katrina Kaif voulant avoir un bar cher et comment il a rejeté l’idée. Il a dit : « Nous avons discuté de certains meubles. Alors maintenant, Madame veut un bar chez nous. Elle m’a envoyé son choix et quand j’ai vu le prix, j’étais comme si je préférais servir des boissons moi-même, mais ce meuble ne viendra jamais chez nous. C’est très cher. C’est mon montant de signature pour un film.

Katrina Kaif sera ensuite vue dans Tiger 3 avec Salman Khan.