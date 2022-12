Katrina Kaif le tue dans son look d’aéroport, les fans disent ‘ye itni pyari kyu lagti hai’

La diva de Bollywood Katrina Kaif est l’une des actrices les plus aimées en Inde. Elle a des millions de fans qui l’aiment pour diverses raisons. Mardi, l’actrice a été aperçue à l’aéroport de Mumbai en t-shirts et jeans décontractés.

La vidéo de la même chose a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Elle a l’air adorable dans le clip, ses fans l’ont appelée “pyaari”. L’un de ses fans a écrit: «C’est ce qu’on appelle le style d’aéroport parfait. Porter de bons vêtements, de bons cheveux et une bonne confiance. Le second a dit: “Toujours à la recherche du style wowisko bolte h.” La troisième personne a écrit : « ye itni pyaari kyu lagati hai yr ».

Regarder la vidéo:







Le quatrième a mentionné, “son attitude, la façon dont elle marche est incroyable.” Le cinquième a dit: “Wooow, j’aime ce qu’elle porte, j’adore ça urfi kapdo mein bhi insan acha lagta hai see.” Le sixième a dit: “Quand tu te couvres, tu es naturellement plus belle.” Un autre a déclaré: “Son aéroport a toujours l’air chic et confortable.”

Inutile de dire que Katrina Kaif fait partie de ces actrices qui l’ont non seulement impressionnée par son apparence, mais aussi par ses pensées. Elle parle toujours de bon sens, chacune de ses interviews devient virale et laisse les internautes impressionnés.

Côté travail, Katrina Kaif est récemment apparue dans Phone Bhoot avec Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. En parlant à DNA, les actrices ont expliqué pourquoi elle avait signé le film. Elle a déclaré: “Je pense que c’était une écriture phénoménale. La comédie est l’un de mes genres préférés. Je n’avais pas fait de film comique depuis un certain temps et j’ai trouvé ce scénario absolument drôle. Au bout d’un moment, vous n’avez plus besoin de calculer et allez avec votre instinct, vous allez juste avec un instinct, c’est un sentiment, et c’est la base de la façon dont vous avez choisi vos films.”

