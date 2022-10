Katrina Kaif laisse tomber des photos scintillantes en sari noir de ses « nuits de Diwali », Vicky Kaushal réagit

Katrina Kaif et Vicky Kaushal ont assisté à la soirée Diwali du producteur Amritpal Singh Bindra dans la nuit du samedi 23 octobre. Kapoor parmi d’autres présents.

L’actrice de Dhoom 3 s’est rendue sur son compte Instagram pour partager son look de la soirée. Elle avait l’air exquise dans le sari noir chatoyant sur les deux photos qu’elle a sous-titrées, “Diwali nights”. Son mari Vicky Kaushal a été le premier à réagir à son message alors qu’il l’appelait “étourdissante” et a écrit la même chose dans le script Devanagari Hindi sous ses superbes photos.

Vicky a également partagé quelques photos dans une kurta imprimée en noir sur sa poignée Instagram. L’acteur lauréat d’un prix national, qui a collaboré avec l’animatrice Bindra sur la comédie romantique Love Per Square Foot, a sous-titré les deux images, “Aaj toh Party banti hai !!!”.









Pendant ce temps, Katrina terminera deux décennies dans l’industrie cinématographique l’année prochaine. Elle a parlé de la même chose, lors d’une conversation exclusive avec DNA India lors de la promotion de sa prochaine comédie d’horreur Phone Bhoot, et a déclaré : “Je pense que c’est merveilleux. Quand vous aimez votre travail, vous ne ressentez pas les heures, les jours ou les années et je pense que j’aime ce que je fais. Je suis extrêmement passionné par ça. Ce fut un voyage incroyable jusqu’à présent, un voyage qui a eu tant de souvenirs et d’histoires phénoménales et de moments forts et tout le reste.

Après Phone Bhoot, Katrina sera ensuite vue dans le drame mystérieux de Sriram Raghavan Joyeux Noël avec Vijay Sethupathi, l’acteur Tiger 3 de Maneesh Sharma avec Salman Khan et Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Priyanka Chopra Jonas et Alia Bhatt.