Katrina Kaif laisse tomber des photos de ses vacances à New York, les fans appellent Vicky Kaushal chanceuse

Vicky Kaushal et Katrina Kaif établir constamment des objectifs pour leur relation et prendre du temps l’un pour l’autre. Vicky et Sara Ali Khan avaient été très occupées à promouvoir leur film récemment sorti Zara Hatke Zara Bachke. Mais une fois le film sorti, il s’est assuré de passer tout son temps avec sa charmante épouse et de partir en vacances. Les stars sont désormais en vacances à New York et sont follement amoureuses l’une de l’autre. Le lieu de leur voyage a été révélé à travers la photo d’un fan. L’actrice de Tiger Zinda Hai a récemment publié quelques images sur les réseaux sociaux montrant son joli sourire, et nous parions que les fans s’évanouissent.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal à New York

Il y a quelques jours, alors qu’ils quittaient la ville, le couple a été vu à l’aéroport. Bien qu’ils soient restés muets sur leur destination, on sait maintenant qu’ils sont à New York. Une image des acteurs est devenue virale, suscitant des soupçons et de l’excitation à l’idée que le couple puisse passer des vacances ensemble à New York. Le fan qui a demandé au couple un selfie a téléchargé la photo, que la page fan de Katrina a ensuite publiée. Vicky et Katrina semblent passer un moment de détente ensemble en fonction de leurs choix de vêtements décontractés.

Katrina Kaif a téléchargé des images d’elle-même

Katrina Kaif a téléchargé quelques-unes de ses photos sur son compte Instagram après l’avoir utilisé. Elle est représentée sur la première image, magnifique dans une robe fleurie bleu clair à épaules dénudées tout en regardant directement la caméra. Elle semble être assise dans un café avec de jolis arrangements floraux tout en portant un minimum de maquillage et en laissant ses cheveux ouverts. Elle a un léger sourire sur son visage et regarde loin de la caméra dans l’image suivante. Elle semble boire dans la dernière image, et elle est très étonnante. Nous nous demandons si Vicky Kaushal a personnellement pris ces photos.