Katrina Kaif laisse tomber d’adorables photos avec Vicky Kaushal et sa famille à Noël

À Noël, l’actrice de Bollywood Katrina Kaif s’est rendue sur Instagram et a publié une adorable photo avec Vicky Kaushal et sa famille. On peut la voir poser avec Vicky Kaushal, ses parents, Sunny Kaushal et sa sœur Isabelle Kaif sur la photo.

Inutile de dire que Katrina Kaif est magnifique sur la photo tout en portant une chemise rouge. Alors que Vicky et Sunny peuvent être vus portant des chapeaux de Noël. La mère de Vicky et la sœur de Katrina Kaif ont également opté pour des tenues rouges. Partageant la photo, elle a écrit : “Joyeux Noël”. Karan Johar, Zoya Akhtar ont également réagi au message.





Les internautes ont également réagi aux photos, l’un d’eux a écrit: “J’aime la façon dont Katrina est si à l’aise avec sa belle-mère.” Le deuxième a dit : “Jo punjabi admi ko santa claus bna de, voh hoti h biwi.” Le troisième a dit: “Noël passé en famille est le meilleur Noël.” La quatrième a dit: “trois arbres de Noël signifient quelque chose et oui, elle a l’air enceinte.”

Un jour avant Noël 2022, les créateurs de Joyeux Noël ont dévoilé la première affiche officielle du film. L’affiche a une image de deux mains tenant des verres à vin et les faisant tinter l’une contre l’autre sous les acclamations. Le film sortira en salles en 2023 en hindi et en tamoul, et sa date de sortie exacte n’a pas encore été annoncée.

Partageant l’affiche sur son compte Instagram, Katrina a écrit : “Nous voulions sortir le film ce Noël… mais il y a un TWIST A bientôt au cinéma ! #JoyeuxNoël.” Vijay, lui aussi, a laissé tomber l’affiche sur son Instagram avec la légende, “#MerryChristmas arrive bientôt.”

Le film a été initialement annoncé pour sortir le 23 décembre de cette année, avec Cirkus. Cela allait être un triple affrontement au box-office alors que Tiger Shroff et Kriti Sanon-vedette du film d’action dystopique Ganapath devait également sortir son vendredi, mais le film de Ranveer Singh et Rohit Shetty a réussi à obtenir une sortie en solo, grâce au retard dans les deux autres films.

