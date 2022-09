Katrina Kaif jaillit sur Vicky Kaushal, Twitter les appelle des objectifs de couple

Katrina Kaif est apparue dans le dernier épisode de la saison 7 de Koffee With Karan, aux côtés de ses co-stars de Phonebhoot, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi. Ses mentions de Vicky Kaushal et des aperçus de leur vie conjugale ont volé la vedette, avec leurs fans ravis des doux moments. Dans un clip viral de l’émission, Katrina peut être entendue parler de la façon dont sa relation avec Vicky était « censée être », et aussi une discussion sur la façon dont la fête de Zoya Akhtar a pu les aider à se réunir.

Pendant l’un des segments du jeu, elle a également appelé Vicky. Katrina a également parlé de la chose la plus adorable qu’il ait faite pour elle en tant que mari, qui faisait un “concert” de danse sur toutes ses chansons pour la faire rire. Cela a incité Ishaan à dire qu’il devrait y avoir une pétition pour publier la version de Vicky de Sheila Ki Jawaani. « S’il vous plaît, où puis-je trouver ma propre vicky kaushal ? [sic]» Un utilisateur de Twitter a écrit et tout le monde a semblé faire écho à la pensée.

Ma partie préférée était Katrina parlant de la chose la plus adorable que Vicky ait faite pour elle. Être un concert de danse sur ses chansons le jour de son anniversaire pour lui remonter le moral parce qu’elle se sentait déprimée après son deuxième épisode de covid #KoffeeWithKaran7 #Katrina Kaif #VickyKaushal — ѕнαу (@shayararar) 7 septembre 2022

Katrina et Vicky sont si mignonnes quand elles parlent l’une de l’autre. Nous sommes une colombe amoureuse, une relation saine 🙂 #KoffeeWithKaran7 #VickyKat — Sudeepta Rao (@sudeeptarao) 7 septembre 2022

#Katrina Kaif parler de @vickykaushal09 avec tant d’amour, de respect et d’adulation, c’est beau à voir. Elle est vraiment heureuse et peut en parler ouvertement maintenant. Quand c’est la bonne relation, tout se met en place. #KoffeeWithKaran7 — (@RameezaHai) 7 septembre 2022

Kat – quand nous avons commencé à sortir ensemble

Tu sais se voir

C’est tellement bizarre de dire ça

Je n’ai jamais dit ça

Mais ouais IL EST UN PEU DE MON MARI #KoffeeWithKaran7#VicKat pic.twitter.com/4tDMrbpJOE — ✨ (@AnjiiiiiS) 7 septembre 2022

Dans le dernier épisode, Siddhant et Ishaan ont partagé qu’ils étaient célibataires. “Je suis très célibataire”, a déclaré Siddhant. “Je suis si célibataire que ‘mere saath ghumte-ghumte yeh bhi single ho gaya’ (je suis si célibataire qu’Ishaan est également devenu célibataire en traînant avec moi).”

