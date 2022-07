Katrina Kaif fête ses 39 ans sur la plage des Maldives avec Vicky Kaushal, Ileana D’Cruz, voir des photos virales

Katrina Kaif a eu 39 ans le 16 juillet et elle a célébré son anniversaire aux Maldives avec son mari Vicky Kaushal, son beau-frère Sunny Kaushal et sa petite amie Sharvari, les frères et sœurs de Kaif et ses amis. Elle a laissé tomber un ensemble de quatre photos de carrousel lors de sa journée spéciale au cours de laquelle on peut la voir se détendre avec son gang de filles.

Cependant, Vicky n’était pas présente sur les photos que sa femme a téléchargées. L’acteur de Manmarziyaan a été vu sur la photo qu’Ileana D’Cruz a partagée sur son compte Instagram, dans laquelle Mini Mathur, Anand Tiwari, Isabelle Kaif et le frère de l’actrice de Bharat, Sébastien Laurent Michel, étaient également visibles.

Dès qu’Ileana a laissé tomber la photo, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’actrice de Rustom sortait avec le frère de Katrina, Sébastien. Cependant, les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux n’ont pas encore confirmé leur relation.

Découvrez les photos virales ici









LIRE | La photo « New York wala birthday » de Katrina Kaif avec Vicky Kaushal casse Internet

Pendant ce temps, sur le front du travail, Katrina sera ensuite vue dans la comédie d’horreur Phone Bhoot face à Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. La production d’Excel Entertainment sortira dans les cinémas le 4 novembre, coïncidant avec la sortie d’Arjun Kapoor, Tabu et Konkona Sen Sharma avec Kuttey.

Elle a également le thriller mystérieux intitulé Merry Christmas avec la superstar tamoule Vijay Sethupathi avec le réalisateur d’Andhadhun Sriram Raghavan. Prévu pour sortir le 23 décembre, il se heurtera à la comédie Cirkus dirigée par Ranveer Singh et Pooja Hegde et au thriller d’action dystopique Ganapath avec Tiger Shroff et Kriti Sanon.

Et évidemment, Kaif sera vu dans le troisième volet de la franchise bourrée d’action Tiger avec Salman Khan qui sortira le 21 avril 2023 le 21 avril 2023 à l’Aïd. Il est réalisé par Maneesh Sharma après que les deux premiers films aient été réalisés par Kabir. Khan et Ali Abbas Zafar.