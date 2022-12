Katrina Kaif fait à nouveau la une des journaux pour son prétendu baby bump ; avec la permission de CETTE vidéo virale [WATCH HERE]

Depuis Katrina Kaif s’est marié Vicky Kaushal, les fans spéculent sur sa grossesse. Il a déjà été dit que Katrina Kaif annoncerait sa grossesse le jour de son anniversaire, mais cela ne s’est pas produit. Ensuite, il y a eu une discussion sur son apparence d’aéroport alors que les fans auraient pensé qu’elle avait une bosse de bébé. Mais rien ne semble vrai. Une fois de plus, Katrina Kaif et sa grossesse présumée font la une des journaux grâce à son apparition lors d’une cérémonie de remise de prix. L’actrice de Tiger 3 s’est présentée dans une robe séduisante et tout ce dont les fans parlent, c’est de sa grossesse.

Katrina Kaif est-elle enceinte ?

Lors de la cérémonie de remise des prix, Katrina Kaif portait une robe dos nu scintillante et a laissé tout le monde terrassé par sa beauté. Elle a gardé ses longues tresses ouvertes, a gardé un maquillage minimal et était ravissante comme jamais. Mais tous les fans ont pu remarquer que c’était son tout petit ventre de chien et spéculer qu’elle était enceinte. Un commentaire de fan disait : “Son ventre n’a pas l’air de prendre du poids, on dirait un ventre de femme enceinte.” O

Découvrez la vidéo de Katrina Kaif ci-dessous :

Une autre vidéo de Katrina Kaif du même événement était devenue virale car elle la montrait en train de rougir en voyant son mari Vicky Kaushal qui avait gagné gros lors de la soirée de remise des prix. Vicky et Katrina se sont mariés l’année dernière au Rajasthan. Récemment, ils ont célébré leur premier anniversaire de mariage. Tous les deux ont partagé des messages mous sur les réseaux sociaux pour se souhaiter mutuellement.

Parlant des projets à venir de Katrina Kaif, Katrina Kaif sera ensuite vue dans Tiger 3. Elle partagera l’espace d’écran avec Salman Khan dans celui-ci. Son dernier projet était Phone Bhoot avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter. Vicky Kaushal, a ensuite Govinda Naam Mera avec Kiara Advani et Bhumi Pednekar.