Katrina Kaif, qui a fait ses preuves en tant qu’acteur, fashionista et entrepreneur au fil des ans, est également connue pour son travail caritatif. La superstar a souvent parlé du droit à l’éducation et a mis l’accent sur un accès accru à une éducation de qualité sans aucune discrimination.

Récemment, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo à travers laquelle elle a exhorté tout le monde à se manifester et à contribuer à la création de salles de classe afin que les enfants issus de foyers défavorisés puissent accéder à un enseignement de qualité en anglais. Elle a tendu la main à l’école Mountain View de Madurai, Tamil Nadu, qui travaille activement à l’éducation des enfants, en particulier des filles, depuis 2015.

L’école a actuellement des salles de classe allant jusqu’à la cinquième année. Ils ont maintenant besoin de 14 salles supplémentaires, dont 10 salles de classe qui mèneront l’école à la huitième année, une salle des enseignants, un laboratoire informatique, un laboratoire scientifique et une bibliothèque. Dans le cadre de la campagne de Relief Projects India, Katrina a exhorté ses partisans et ses fans à faire un don généreux afin que Mountain View School puisse continuer son travail pour prouver une éducation de qualité aux enfants des villages défavorisés.

Grâce à cette initiative, Katrina s’associera à Relief Projects India et à Mountain View School pour travailler à un niveau d’éducation accru des enfants de la communauté villageoise et à un niveau plus élevé de sensibilisation aux problèmes tels que l’infanticide et le féticide féminin et une petite fille.